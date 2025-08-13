INDEC: La inflación de julio fue de 1,9% y acumula un 17,3% en 2025

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en julio de 2025 un incremento del 1,9% respecto de junio, según informó el INDEC. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros siete meses del año alcanza el 17,3%, mientras que en la comparación interanual se ubicó en el 36,6%.

La división con mayor aumento mensual fue Recreación y cultura (+4,8%), seguida de Transporte (+2,8%). En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas —con una variación de 1,9%— tuvo la mayor incidencia en la mayoría de las regiones, impulsada por las subas en verduras, carnes y panificados.

Las menores variaciones se registraron en Bebidas alcohólicas y tabaco (+0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que mostró una baja del 0,9%.

Por categorías, los precios estacionales fueron los que más aumentaron (+4,1%), seguidos por los regulados (+2,3%), mientras que el IPC núcleo avanzó 1,5%. Los bienes subieron 1,4% y los servicios 3,1% en comparación con el mes anterior.