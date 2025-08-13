INDEC: La inflación de julio fue de 1,9% y acumula un 17,3% en 2025

Para el INDEC, los salarios subieron 3% en junio y acumulan un alza del 20,7% en 2025Economía13/08/2025
El organismo señaló que el sector privado no registrado lideró las subas con un fuerte incremento mensual.
Según el organismo, recreación y cultura lideró las subas mensuales, mientras que la ropa tuvo una baja.Economía13/08/2025
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en julio de 2025 un incremento del 1,9% respecto de junio, según informó el INDEC. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros siete meses del año alcanza el 17,3%, mientras que en la comparación interanual se ubicó en el 36,6%.
La división con mayor aumento mensual fue Recreación y cultura (+4,8%), seguida de Transporte (+2,8%). En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas —con una variación de 1,9%— tuvo la mayor incidencia en la mayoría de las regiones, impulsada por las subas en verduras, carnes y panificados.
Las menores variaciones se registraron en Bebidas alcohólicas y tabaco (+0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que mostró una baja del 0,9%.
Por categorías, los precios estacionales fueron los que más aumentaron (+4,1%), seguidos por los regulados (+2,3%), mientras que el IPC núcleo avanzó 1,5%. Los bienes subieron 1,4% y los servicios 3,1% en comparación con el mes anterior.
Según CAME, el consumo estuvo condicionado por el endeudamiento de los hogares, el uso limitado del crédito y el aumento de costos, con caídas en cuatro de los siete rubros relevados.
Hubo un crecimiento del 44% interanual y aseguran que fue el "mejor mes" de ventas desde el 2018.
Menos turistas, estadías más cortas y un gasto acotado marcaron el balance de la temporada invernal. El impacto económico se desplomó pese al aumento nominal del gasto diario frente a un escenario de recesión e inflación.
La ANSES dio a conocer el calendario de pagos de agosto para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas y asignaciones para agosto.
ANSES oficializó el aumento del 1,62% y el pago de un bono de $70 mil para quienes perciben los haberes más bajos, quedando en 384.305,37 pesos.
El Gobierno completó el cupo anual de 50.000 unidades para 2025 con vehículos de tecnologías limpias, que llegarán al país sin arancel y competirán en precio y equipamiento con los modelos tradicionales.
La medida fija arancel cero para vehículos de hasta 16.000 dólares FOB y prioriza a empresas con precios más bajos y entregas inmediatas.
El Municipio decomisó la mercadería durante un control de rutina y descartó el producto por riesgo para la salud pública. La carnicería está ubicada en la intersección de las calles Rubinos y Puerto Español.
El accidente ocurrió en la región metropolitana de Curitiba; la onda expansiva afectó a casas en un radio de 1,5 kilómetros.
Gendarmería desarticuló una modalidad de narcomenudeo que utilizaba el delivery para distribuir estupefacientes.
La unidad de la Armada Argentina cumplirá tareas de vigilancia, transporte logístico y apoyo en operativos de búsqueda y rescate en la región austral.
Se firmaron un dictamen de mayoría y otro de minoría; el debate expuso fuertes diferencias sobre el funcionamiento y vigencia del organismo.