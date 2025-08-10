Siguió la caída del consumo en julio y las ventas minoristas cayeron 2% interanual y 5,7% frente a junio

En julio, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una baja del 2% interanual a precios constantes, de acuerdo con el Índice de Ventas Minoristas (IVM) de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Frente a junio, el descenso fue aún más pronunciado, con una contracción del 5,7%.

En el acumulado del año, sin embargo, las ventas muestran un crecimiento interanual del 7,6%, superando el desempeño del mismo período de 2024.

En cuanto a la percepción de la situación económica, el 57,9% de los comercios indicó que se mantuvo igual que un año atrás, mientras que un 30% afirmó que empeoró —2,5 puntos más que en junio—. Mirando al futuro, el 49,2% espera una mejora en los próximos 12 meses, aunque creció al 10,1% el porcentaje de quienes prevén un deterioro.

Desde CAME explicaron que julio estuvo atravesado por factores puntuales como el cobro del aguinaldo y el turismo por vacaciones de invierno, que impulsaron el movimiento comercial en algunos segmentos, pero sin alterar la tendencia general a la baja.

RUBROS QUE SUBIERON: Tres de los siete sectores relevados mostraron subas interanuales: Perfumería (1,8%), Farmacia (0,9%) y Alimentos y bebidas (0,4%).

RUBROS EN CAÍDA: Hubo caídas en Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,7%), Textil e indumentaria (-5,1%), Calzado y marroquinería (-2,5%) y Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-1,9%).

La entidad señaló que el consumo sigue condicionado por el endeudamiento de los hogares, el uso restringido del crédito y el aumento de costos operativos. Para sostener la actividad, muchos comercios apelaron a promociones, cuotas sin interés, descuentos y nuevos servicios como entregas a domicilio o ventas online. Las compras se concentraron en productos esenciales y montos bajos, con una fuerte planificación del gasto por parte de los consumidores.