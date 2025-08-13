Decomisan 55 plantas de marihuana en allanamientos en Río Grande

Efectivos de la Sección de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Río Grande” incautaron 55 plantas de marihuana y diversos elementos vinculados al cultivo y comercialización de drogas, durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego.

La investigación, iniciada por orden de la Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande, permitió establecer que los implicados pertenecían a una banda que utilizaba el sistema de entrega a domicilio —tipo delivery— para distribuir estupefacientes en la zona.

Con apoyo del Escuadrón 62 “Río Grande”, los uniformados ingresaron a las viviendas señaladas en la causa, donde además de las plantas incautaron 10 box para cultivo indoor, tres teléfonos celulares, un posnet, un disco externo, un pendrive, balanzas de precisión, accesorios para consumo de drogas y documentación relevante.

Todos los elementos fueron secuestrados como parte de la investigación, mientras que los principales sospechosos quedaron supeditados a la causa y a disposición de la Fiscalía interviniente.