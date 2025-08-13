Decomisan 55 plantas de marihuana en allanamientos en Río Grande

El ladrón fue detenido tras una rápida investigación policial que permitió recuperar los celulares robados. La agencia de viajes afectada difundió el caso en TikTok.
Gendarmería desarticuló una modalidad de narcomenudeo que utilizaba el delivery para distribuir estupefacientes.Policiales13/08/2025
Efectivos de la Sección de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Río Grande” incautaron 55 plantas de marihuana y diversos elementos vinculados al cultivo y comercialización de drogas, durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego.
La investigación, iniciada por orden de la Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande, permitió establecer que los implicados pertenecían a una banda que utilizaba el sistema de entrega a domicilio —tipo delivery— para distribuir estupefacientes en la zona.
Con apoyo del Escuadrón 62 “Río Grande”, los uniformados ingresaron a las viviendas señaladas en la causa, donde además de las plantas incautaron 10 box para cultivo indoor, tres teléfonos celulares, un posnet, un disco externo, un pendrive, balanzas de precisión, accesorios para consumo de drogas y documentación relevante.
Todos los elementos fueron secuestrados como parte de la investigación, mientras que los principales sospechosos quedaron supeditados a la causa y a disposición de la Fiscalía interviniente.
Abrieron las inscripciones para votar de manera remota en las elecciones de OSEF y CPSTierra del Fuego12/08/2025
El Juzgado Electoral abrió la inscripción para afiliados que no puedan votar en persona, con plazo hasta el 30 de septiembre y trámite exclusivo online.
Río Grande incorporará Wi-Fi de Starlink en todas las unidades de transporte públicoTierra del Fuego12/08/2025
En 30 días, todas las líneas de colectivos de Río Grande ofrecerán Internet satelital gratuito vía Starlink para mejorar la conectividad de los pasajeros.
El Gobierno Provincial revisará la asistencia en discapacidad por "irregularidades" en algunos casosTierra del Fuego12/08/2025
Entre las irregularidades detectadas figuran beneficiarios que no residen en la provincia por más de tres meses sin justificación, certificados médicos con un porcentaje de discapacidad inferior al 66%.
