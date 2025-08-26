Un helicóptero de la Estación Aérea Comodoro Rivadavia logró evacuar al hombre, que sufrió una fractura expuesta mientras trabajaba en un pesquero.
Más de 15.000 pasajeros afectados y 178 vuelos comprometidos por el paro de controladores aéreos
El gremio aeronáutico de ATEPSA mantiene las medidas de fuerza en reclamo salarial. Aerolíneas Argentinas concentra la mayor cantidad de cancelaciones y reprogramaciones.Nacionales26/08/2025
La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) mantiene este martes un nuevo paro en todo el país, en la disputa salarial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y cuya medidas afectan a miles de pasajeros.
Desde el comienzo del conflicto, la protesta ya paralizó la actividad en dos jornadas previas y afectó a más de 44.000 pasajeros. Con tres fechas aún pendientes en agosto, la tensión en la industria aérea se profundiza, y las aerolíneas advierten que el impacto se extenderá durante toda la semana.
Aerolíneas Argentinas: 178 vuelos comprometidos
La línea de bandera informó que su operación de este martes 26 de agosto se verá seriamente alterada con 178 vuelos afectados, 82 cancelados (todos de cabotaje), 96 reprogramados con cambios de horario.
Desde la compañía explicaron que la combinación de cancelaciones y reprogramaciones provoca un “efecto arrastre” que desorganiza la red de vuelos durante toda la jornada. Proyectan que entre 310 y 330 servicios nacionales e internacionales podrían sufrir alteraciones.
Reclamos gremiales
ATEPSA reclama una recomposición salarial frente a lo que consideran un “deterioro progresivo” de sus ingresos. El sindicato denuncia que la labor de los controladores aéreos es “altamente estresante y de máxima responsabilidad”, con salarios que actualmente van de $800.000 a $1,5 millones.
Milei protagonizó un acto fallido en Junín en medio del escándalo por presuntas coimasNacionales26/08/2025
El Presidente lanzó una polémica frase al señalar que la oposición “está molesta porque le estamos afanando los choreos”.
Las cámaras Baja y Alta desactivaron las normativas que limitaban el derecho a huelga, disolvían Vialidad Nacional y modificaban organismos como el INTA, INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Los rechazos fueron plasmados en el Boletín Oficial.
La causa por coimas avanza y salpica a la hermana del Presidente y secretaria de la Presidencia. El miércoles Guillermo Francos irá al Congreso y el jueves comenzará en Diputados la comisión investigadora sobre la estafa de la criptomoneda $LIBRA.
Aerolíneas Argentinas advierte por cancelaciones y demoras en vuelos debido a paro de controladores aéreosNacionales22/08/2025
Más de 8.000 pasajeros son afectados por la medida de fuerza impulsada por ATEPSA, que ya generó cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en todo el país.
El Senado rechazó decretos de Milei que disolvían Vialidad Nacional, INTI e INTANacionales21/08/2025
El Senado le puso un freno al cierr de Vialidad Nacional y la Agencia de Seguridad Vial. Las medidas ya habían sido rechazadas por Diputados y quedaron sin efecto.
Milei desplazó al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad tras el escándalo por audios de coimas en el gobiernoNacionales21/08/2025
El presidente dispuso la salida del funcionario a través de un decreto. En las grabaciones, el ahora exdirector denuncia maniobras irregulares que salpican a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.
Con 160 votos opositores y 83 rechazos, la Cámara de Diputados no alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la norma que mejoraba haberes y bonos.
VIDEO | Venezolanos atienden llamado de Maduro en medio de despliegue de buques de EE.UU.Mundo25/08/2025
Cientos de ciudadanos acudieron a plazas y cuarteles para alistarse, en medio de la llegada de unidades navales de EE.UU. frente a las costas venezolanas.
VIDEO | Israel ataca dos veces un hospital de Gaza y mata a rescatistas y periodistasMundo25/08/2025
El Ejército israelí quedó bajo repudio mundial tras un doble ataque contra el Hospital Nasser que dejó al menos 20 muertos, entre ellos cuatro periodistas de agencias de noticias y varios trabajadores de la salud.
Los vuelos partirán desde Punta Arenas y, durante cuatro meses, harán escala en Ushuaia en lugar de Río Gallegos, permitiendo a los fueguinos viajar directamente a las Islas Malvinas. La influencer fueguina, Aylén Mauricio, explica el alcance de este hecho trascendental.
La interrupción se realizará este martes 26 de agosto entre las 11 y las 13 horas a la altura del Puente Río Olivia.
Comenzó la agenda con antiguos pobladores por el 141° Aniversario de UshuaiaTierra del Fuego26/08/2025
La Municipalidad y la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores coordinan propuestas y reconocimientos en el marco del 141° aniversario de la ciudad.