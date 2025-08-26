Más de 15.000 pasajeros afectados y 178 vuelos comprometidos por el paro de controladores aéreos

La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) mantiene este martes un nuevo paro en todo el país, en la disputa salarial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y cuya medidas afectan a miles de pasajeros.

Desde el comienzo del conflicto, la protesta ya paralizó la actividad en dos jornadas previas y afectó a más de 44.000 pasajeros. Con tres fechas aún pendientes en agosto, la tensión en la industria aérea se profundiza, y las aerolíneas advierten que el impacto se extenderá durante toda la semana.

Aerolíneas Argentinas: 178 vuelos comprometidos

La línea de bandera informó que su operación de este martes 26 de agosto se verá seriamente alterada con 178 vuelos afectados, 82 cancelados (todos de cabotaje), 96 reprogramados con cambios de horario.

Desde la compañía explicaron que la combinación de cancelaciones y reprogramaciones provoca un “efecto arrastre” que desorganiza la red de vuelos durante toda la jornada. Proyectan que entre 310 y 330 servicios nacionales e internacionales podrían sufrir alteraciones.

Reclamos gremiales

ATEPSA reclama una recomposición salarial frente a lo que consideran un “deterioro progresivo” de sus ingresos. El sindicato denuncia que la labor de los controladores aéreos es “altamente estresante y de máxima responsabilidad”, con salarios que actualmente van de $800.000 a $1,5 millones.