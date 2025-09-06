La mayoría de las víctimas fueron registradas en zonas montañosas, donde casi todos los edificios quedaron destruidos.
Putin advirtió que cualquier tropa extranjera en Ucrania será considerada “objetivo legítimo”
El mandatario ruso rechazó la idea de una fuerza de paz internacional y aseguró que Moscú solo aceptará acuerdos con garantías de seguridad legalmente vinculantes.Mundo06/09/2025 AP
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este viernes que cualquier tropa extranjera desplegada en territorio ucraniano, mientras continúan los combates, será considerada “objetivo legítimo” por las fuerzas de Moscú.
Las declaraciones fueron realizadas durante un panel en el Foro Económico Oriental en Vladivostok, pocas horas después de que líderes europeos reiteraran su disposición a conformar una posible fuerza internacional de paz, una iniciativa que Rusia calificó como “inaceptable”.
“Si aparecen tropas allí, especialmente ahora que hay combates en curso, suponemos que serán objetivos legítimos”, advirtió Putin.
El mandatario también rechazó la posibilidad de enviar fuerzas de paz tras un eventual acuerdo de paz, al sostener que “nadie debería dudar” de que Moscú cumpliría con un tratado para detener la invasión a Ucrania, conflicto que ya se extiende por más de tres años y medio.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, remarcó que Rusia necesitaría “documentos legalmente vinculantes” para garantizar cualquier acuerdo. “Por supuesto, no se puede confiar en la palabra de cualquiera”, expresó al medio ruso Argumenty i Fakty.
Tragedia en Ushuaia: tres jóvenes fallecieron en un incendio en el barrio PenielPoliciales01/09/2025
El fuego arrasó una vivienda en el barrio Peniel y causó la muerte de tres hermanos, mientras una pareja logró escapar con quemaduras.
El sospechoso, de 36 años, fue detenido con el teléfono sustraído en su poder y quedó a disposición de la Fiscalía de Turno.
El siniestro ocurrió en calle Isla San Pedro al 100. Dos personas fueron hospitalizadas por inhalación de humo y se hallaron dos cuerpos sin vida en el interior de la vivienda.
Trascendieron los nombres de los fallecidos en el incendio en Ushuaia y ya hay un detenidoPoliciales05/09/2025
La Policía Provincial informó que el incendio ocurrido en una vivienda de calle Isla San Pedro al 100, en Ushuaia, fue provocado de manera intencional y ya hay un detenido.
20 bomberos y varias dotaciones trabajaron en el incendio que se cobró la vida dos personasPoliciales05/09/2025
Los voluntarios dieron a conocer el parte del trágico hecho en donde dos personas murieron y otras dos están internadas por quemaduras.