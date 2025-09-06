Putin advirtió que cualquier tropa extranjera en Ucrania será considerada “objetivo legítimo”

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este viernes que cualquier tropa extranjera desplegada en territorio ucraniano, mientras continúan los combates, será considerada “objetivo legítimo” por las fuerzas de Moscú.

Las declaraciones fueron realizadas durante un panel en el Foro Económico Oriental en Vladivostok, pocas horas después de que líderes europeos reiteraran su disposición a conformar una posible fuerza internacional de paz, una iniciativa que Rusia calificó como “inaceptable”.

“Si aparecen tropas allí, especialmente ahora que hay combates en curso, suponemos que serán objetivos legítimos”, advirtió Putin.

El mandatario también rechazó la posibilidad de enviar fuerzas de paz tras un eventual acuerdo de paz, al sostener que “nadie debería dudar” de que Moscú cumpliría con un tratado para detener la invasión a Ucrania, conflicto que ya se extiende por más de tres años y medio.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, remarcó que Rusia necesitaría “documentos legalmente vinculantes” para garantizar cualquier acuerdo. “Por supuesto, no se puede confiar en la palabra de cualquiera”, expresó al medio ruso Argumenty i Fakty.