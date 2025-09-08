Ushuaia: Volcó una camioneta de turismo camino al Glaciar Martial

En la madrugada de este lunes, alrededor de las 00:10 horas, una camioneta Toyota SW4 perteneciente a una empresa de turismo volcó en la calle Martial, a la altura del refugio Cauquén, en Ushuaia.

De acuerdo con lo informado por la Comisaría Segunda, el conductor manifestó que una avería en uno de los neumáticos provocó la pérdida de control de la unidad.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del accidente.