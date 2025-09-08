El fuego afectó el sector de la cocina-comedor de una vivienda ubicada en calle Lago Halisha, en la cual no hubo heridos.
Ushuaia: Volcó una camioneta de turismo camino al Glaciar Martial
El accidente se produjo por la rotura de un neumático y no hubo heridos.Policiales08/09/2025
En la madrugada de este lunes, alrededor de las 00:10 horas, una camioneta Toyota SW4 perteneciente a una empresa de turismo volcó en la calle Martial, a la altura del refugio Cauquén, en Ushuaia.
De acuerdo con lo informado por la Comisaría Segunda, el conductor manifestó que una avería en uno de los neumáticos provocó la pérdida de control de la unidad.
Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del accidente.
Río Grande: Prefectura desarticuló red de cultivo de marihuana con allanamientos simultáneosPoliciales08/09/2025
VIDEO| El valor de lo incautado supera los 140 millones de pesos y cuatro personas quedaron implicadas en la causa.
Avanza la investigación por el incendio intencional en Ushuaia que dejó dos víctimas fatalesPoliciales06/09/2025
La Policía Provincial realizó allanamientos y secuestros de elementos vinculados a la causa; un hombre que había sido señalado entre las víctimas fue localizado con vida.
20 bomberos y varias dotaciones trabajaron en el incendio que se cobró la vida dos personasPoliciales05/09/2025
Los voluntarios dieron a conocer el parte del trágico hecho en donde dos personas murieron y otras dos están internadas por quemaduras.
Trascendieron los nombres de los fallecidos en el incendio en Ushuaia y ya hay un detenidoPoliciales05/09/2025
La Policía Provincial informó que el incendio ocurrido en calle Isla San Pedro al 100 fue provocado de manera intencional y ya hay un detenido.
El siniestro ocurrió en calle Isla San Pedro al 100. Dos personas fueron hospitalizadas por inhalación de humo y se hallaron dos cuerpos sin vida en el interior de la vivienda.
El sospechoso, de 36 años, fue detenido con el teléfono sustraído en su poder y quedó a disposición de la Fiscalía de Turno.
Tragedia en Ushuaia: tres jóvenes fallecieron en un incendio en el barrio PenielPoliciales01/09/2025
El fuego arrasó una vivienda en el barrio Peniel y causó la muerte de tres hermanos, mientras una pareja logró escapar con quemaduras.
Martín Perez sobre las elecciones bonaerenses: “La respuesta a la motosierra es un peronismo que funciona”Tierra del Fuego07/09/2025
El intendente de Río Grande celebró el triunfo del peronismo en Buenos Aires y llamó a defender Tierra del Fuego en octubre.
Vuoto sobre las elecciones bonaerenses: “Con unidad se puede poner un freno a Milei y abrir un futuro de esperanza”Tierra del Fuego07/09/2025
El intendente de Ushuaia celebró el triunfo del peronismo en Buenos Aires y llamó a fortalecer la unidad del movimiento.
Cristina Kirchner apuntó contra Milei: “Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy"Nacionales07/09/2025
La expresidenta se refirió al triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses, con duras críticas al rumbo económico del gobierno y de "estigmatizar" a las personas con discapacidad.