Una vivienda fue afectada por el fuego en Río Grande

Un incendio afectó esta madrugada a una vivienda ubicada en calle Lago Halisha al 500, en la ciudad de Río Grande, sin que se produjeran heridos.

El hecho sucedió alrededor de las 10:00 horas, cuando personal de la Comisaría Cuarta fue alertado sobre el ígneo. Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos de la Policía Provincial y Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar y sofocar el fuego que se concentró principalmente en la zona de la cocina-comedor de la propiedad.

De acuerdo con las primeras pericias, el origen del ígneo sería accidental. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.