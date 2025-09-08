Una vivienda fue afectada por el fuego en Río Grande

El fuego afectó el sector de la cocina-comedor de una vivienda ubicada en calle Lago Halisha, en la cual no hubo heridos.

Policiales08/09/2025
WhatsApp Image 2025-09-08 at 11.43.45

Un incendio afectó esta madrugada a una vivienda ubicada en calle Lago Halisha al 500, en la ciudad de Río Grande, sin que se produjeran heridos.

El hecho sucedió alrededor de las 10:00 horas,  cuando personal de la Comisaría Cuarta fue alertado sobre el ígneo.  Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos de la Policía Provincial y Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar y sofocar el fuego que se concentró principalmente en la zona de la cocina-comedor de la propiedad.

De acuerdo con las primeras pericias, el origen del ígneo sería accidental. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

+ Noticias
Lo + visto en U24
NOTICIAS EN TU CORREO