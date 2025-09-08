El accidente se produjo por la rotura de un neumático y no hubo heridos.
Una vivienda fue afectada por el fuego en Río Grande
El fuego afectó el sector de la cocina-comedor de una vivienda ubicada en calle Lago Halisha, en la cual no hubo heridos.Policiales08/09/2025
Un incendio afectó esta madrugada a una vivienda ubicada en calle Lago Halisha al 500, en la ciudad de Río Grande, sin que se produjeran heridos.
El hecho sucedió alrededor de las 10:00 horas, cuando personal de la Comisaría Cuarta fue alertado sobre el ígneo. Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos de la Policía Provincial y Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar y sofocar el fuego que se concentró principalmente en la zona de la cocina-comedor de la propiedad.
De acuerdo con las primeras pericias, el origen del ígneo sería accidental. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.
Río Grande: Prefectura desarticuló red de cultivo de marihuana con allanamientos simultáneosPoliciales08/09/2025
VIDEO| El valor de lo incautado supera los 140 millones de pesos y cuatro personas quedaron implicadas en la causa.
Avanza la investigación por el incendio intencional en Ushuaia que dejó dos víctimas fatalesPoliciales06/09/2025
La Policía Provincial realizó allanamientos y secuestros de elementos vinculados a la causa; un hombre que había sido señalado entre las víctimas fue localizado con vida.
20 bomberos y varias dotaciones trabajaron en el incendio que se cobró la vida dos personasPoliciales05/09/2025
Los voluntarios dieron a conocer el parte del trágico hecho en donde dos personas murieron y otras dos están internadas por quemaduras.
Trascendieron los nombres de los fallecidos en el incendio en Ushuaia y ya hay un detenidoPoliciales05/09/2025
La Policía Provincial informó que el incendio ocurrido en calle Isla San Pedro al 100 fue provocado de manera intencional y ya hay un detenido.
El siniestro ocurrió en calle Isla San Pedro al 100. Dos personas fueron hospitalizadas por inhalación de humo y se hallaron dos cuerpos sin vida en el interior de la vivienda.
El sospechoso, de 36 años, fue detenido con el teléfono sustraído en su poder y quedó a disposición de la Fiscalía de Turno.
Tragedia en Ushuaia: tres jóvenes fallecieron en un incendio en el barrio PenielPoliciales01/09/2025
El fuego arrasó una vivienda en el barrio Peniel y causó la muerte de tres hermanos, mientras una pareja logró escapar con quemaduras.
Martín Perez sobre las elecciones bonaerenses: “La respuesta a la motosierra es un peronismo que funciona”Tierra del Fuego07/09/2025
El intendente de Río Grande celebró el triunfo del peronismo en Buenos Aires y llamó a defender Tierra del Fuego en octubre.
Vuoto sobre las elecciones bonaerenses: “Con unidad se puede poner un freno a Milei y abrir un futuro de esperanza”Tierra del Fuego07/09/2025
El intendente de Ushuaia celebró el triunfo del peronismo en Buenos Aires y llamó a fortalecer la unidad del movimiento.
Cristina Kirchner apuntó contra Milei: “Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy"Nacionales07/09/2025
La expresidenta se refirió al triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses, con duras críticas al rumbo económico del gobierno y de "estigmatizar" a las personas con discapacidad.