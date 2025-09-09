El fuego afectó el sector de la cocina-comedor de una vivienda ubicada en calle Lago Halisha, en la cual no hubo heridos.
Incendio consumió una vivienda en Ushuaia
El siniestro de habría desatado por un desperfecto eléctrico. No hubo personas heridas.Policiales09/09/2025
Un incendio consumió una vivienda de la calle Trejo Noel, sin que se reportaran personas heridas o víctimas fatales.
El hecho ocurrió alrededor de las16:30 hs, cuando personal policial intervino en un incendio declarado en una vivienda ubicada sobre la calle Trejo Noel al 1000, entre Salta y Alem, tras recibir una alerta a la línea de emergencias.
En el lugar trabajaron intensamente los Bomberos Voluntarios de Ushuaia, quienes lograron controlar el fuego y evitar su propagación a viviendas linderas.
El propietario del inmueble, identificado como José Acuña, de 57 años, manifestó que reside allí junto a su hija, quien no se encontraba presente al momento del incidente.
Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. Según las primeras pericias, el foco ígneo se habría originado en el entretecho de la vivienda a raíz de un desperfecto en el sistema de cableado eléctrico.
Las autoridades continúan trabajando para determinar los daños materiales y confirmar las causas del siniestro.
