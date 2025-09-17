Un joven fue detenido tras intentar robar en una vivienda de Ushuaia

El hecho ocurrió en la calle Cirilo Boscovich, donde los propios residentes retuvieron al sospechoso hasta la llegada de la Policía.

Policiales17/09/2025

Cerca de la medianoche del martes, personal policial intervino en una vivienda ubicada en la calle Cirilo Boscovich al 1900, luego de recibir una alerta por la presencia de un intruso dentro de la propiedad.

Al llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría Quinta, constataron que dos residentes mantenían reducido a un hombre que habría forzado el ingreso a un depósito ubicado en el sector lateral de la casa.

El individuo fue identificado como Marcos Díaz, de 26 años, quien quedó detenido y a disposición de la Fiscalía de Turno en el marco de actuaciones por tentativa de robo en flagrancia.

