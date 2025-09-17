La Policía constató el fallecimiento de un hombre de 47 años. La Justicia ordenó la detención de una persona mayor de edad mientras se investigan las causas del deceso.
Un joven fue detenido tras intentar robar en una vivienda de Ushuaia
El hecho ocurrió en la calle Cirilo Boscovich, donde los propios residentes retuvieron al sospechoso hasta la llegada de la Policía.Policiales17/09/2025
Cerca de la medianoche del martes, personal policial intervino en una vivienda ubicada en la calle Cirilo Boscovich al 1900, luego de recibir una alerta por la presencia de un intruso dentro de la propiedad.
Al llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría Quinta, constataron que dos residentes mantenían reducido a un hombre que habría forzado el ingreso a un depósito ubicado en el sector lateral de la casa.
El individuo fue identificado como Marcos Díaz, de 26 años, quien quedó detenido y a disposición de la Fiscalía de Turno en el marco de actuaciones por tentativa de robo en flagrancia.
El siniestro sucedido en el Valle de Andorra habría sido causado por un desperfecto eléctrico. El fuego fue controlado por los moradores y luego asistido por bomberos.
El fuego afectó el sector de la cocina-comedor de una vivienda ubicada en calle Lago Halisha, en la cual no hubo heridos.
El accidente se produjo por la rotura de un neumático y no hubo heridos.
Río Grande: Prefectura desarticuló red de cultivo de marihuana con allanamientos simultáneosPoliciales08/09/2025
VIDEO| El valor de lo incautado supera los 140 millones de pesos y cuatro personas quedaron implicadas en la causa.
Avanza la investigación por el incendio intencional en Ushuaia que dejó dos víctimas fatalesPoliciales06/09/2025
La Policía Provincial realizó allanamientos y secuestros de elementos vinculados a la causa; un hombre que había sido señalado entre las víctimas fue localizado con vida.
20 bomberos y varias dotaciones trabajaron en el incendio que se cobró la vida dos personasPoliciales05/09/2025
Los voluntarios dieron a conocer el parte del trágico hecho en donde dos personas murieron y otras dos están internadas por quemaduras.
El presidente aseguró que los operativos forman parte de un plan de defensa por “la paz y soberanía” frente a las amenazas que atribuye a Estados Unidos, y advirtió que continuarán de manera sorpresiva.
Multan a veterinarias de Río Grande por incumplir guardias nocturnas de emergenciaTierra del Fuego16/09/2025
El Municipio recordó que ya había intimado tanto al Colegio Médico Veterinario como a los establecimientos habilitados a cumplir con la ordenanza y, ante el incumplimiento, se labraron las infracciones correspondientes.
El Ministerio de Salud provincial informó que se detectaron contagios en adolescentes y adultos. Recordaron la importancia de la vacunación y de las medidas de prevención.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunirá para consensuar el plan de trabajo y el cronograma de análisis del proyecto enviado por el Ejecutivo.
El agujero de ozono afecta a Ushuaia y autoridades piden extremar cuidados ante la radiación UVTierra del Fuego17/09/2025
La Municipalidad recomendó medidas de prevención para reducir riesgos en la salud ante al avance del agujero de la capa de ozono sobre la ciudad.