Prefectura Naval realizó dos aeroevacuaciones en el mar y salvó dos vidas en menos de 24 horas

En menos de 24 horas, la Prefectura Naval Argentina llevó adelante dos operativos de aeroevacuación en altamar que permitieron salvar la vida de tripulantes de buques pesqueros en Viedma y Bahía Blanca. Las intervenciones, que requirieron despliegue aéreo y coordinación terrestre, marcaron un hito al convertirse en las primeras acciones operativas de la recientemente inaugurada Estación Aérea de Viedma.

Primer rescate: emergencia en el buque Suemar

El primer operativo se activó cuando un tripulante del buque pesquero Suemar sufrió una descompensación grave a bordo, presentando fuertes dolores en el pecho y episodios de desvanecimiento. La embarcación se encontraba a más de 200 km de Rawson, en plena faena pesquera.

Desde la Estación Costera de Comodoro Rivadavia se ordenó la intervención aérea. Un avión de patrullaje de Viedma relevó la zona, preparando el ingreso de un helicóptero que, con maniobras de precisión, izó al paciente directamente desde la cubierta del buque. El hombre recibió asistencia médica en vuelo y fue trasladado a Trelew, donde una ambulancia lo llevó a un hospital local.

Este rescate significó la primera operación de la nueva base aérea de Viedma, consolidando su rol estratégico en la atención de emergencias marítimas.

Segundo rescate: un infarto en altamar

Horas más tarde, el capitán del buque pesquero Comandante Luis Piedrabuena reportó otra emergencia: un tripulante de 40 años presentaba síntomas de infarto y déficit neurológico. La distancia de 83 km de la costa y la llegada de la noche obligaron a postergar el rescate hasta el amanecer, con seguimiento médico constante.

A primera hora, el helicóptero Dauphin PA-40 y el avión Beechcraft PA-22 despegaron desde Viedma con personal especializado. Tras localizar al buque, el paciente fue izado en maniobras críticas y trasladado de urgencia a tierra firme, donde lo esperaba una ambulancia en el aeropuerto local.