Las ventas minoristas pymes cayeron 4,2% interanual en septiembre

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) registraron en septiembre una caída interanual del 4,2% a precios constantes, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME(.

En la comparación mensual desestacionalizada, la baja fue del 2%, mientras que en lo que va del año el acumulado todavía muestra un incremento interanual del 5%.

En cuanto al estado económico de los comercios, el 55% de los encuestados señalaron que la situación se mantiene igual que hace un año, aunque el 38% afirmó que empeoró, tres puntos más que en agosto. Solo el 7,2% dijo haber notado una mejora.

La mirada de las pymes

Respecto a las expectativas futuras, el 47,6% de los empresarios consultados espera una mejora para el próximo año, el 41,5% cree que todo seguirá igual y el 10,8% prevé un escenario peor. En materia de inversión, el 60,1% considera que no es un buen momento para realizarla, mientras que solo el 12% lo ve favorable.

La caída por rubros

Por rubros, las caídas fueron generalizadas, destacándose las bajas en Textil e indumentaria (-10,9%) y Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,2%). En tanto, Perfumería fue el único sector que mostró un leve crecimiento mensual del 1,4%, y Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción mantuvo ventas estables respecto de agosto.

En síntesis, septiembre cerró con un panorama marcado por la contracción del consumo, la pérdida de poder adquisitivo y la cautela de los hogares frente a la incertidumbre económica. Aunque algunos sectores lograron sostener su nivel de ventas, el comercio minorista pyme enfrenta un cierre de año condicionado por la falta de impulso en la demanda y la expectativa de estabilidad.