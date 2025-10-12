El movimiento turístico por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural creció un 2,1% respecto del año pasado, pero hubo menos tiempo de estadía y gasto más cuidado, lo que provocó una caída real frente al 2024.
Las ventas minoristas pymes cayeron 4,2% interanual en septiembre
El consumo interno sigue debilitado y todos los rubros registraron descensos, con el sector textil como el más afectado. El 55% de los comerciantes señalaron que la situación se mantiene igual que hace un año y el 38% afirmó que empeoró.Economía12/10/2025
Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) registraron en septiembre una caída interanual del 4,2% a precios constantes, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME(.
En la comparación mensual desestacionalizada, la baja fue del 2%, mientras que en lo que va del año el acumulado todavía muestra un incremento interanual del 5%.
En cuanto al estado económico de los comercios, el 55% de los encuestados señalaron que la situación se mantiene igual que hace un año, aunque el 38% afirmó que empeoró, tres puntos más que en agosto. Solo el 7,2% dijo haber notado una mejora.
La mirada de las pymes
Respecto a las expectativas futuras, el 47,6% de los empresarios consultados espera una mejora para el próximo año, el 41,5% cree que todo seguirá igual y el 10,8% prevé un escenario peor. En materia de inversión, el 60,1% considera que no es un buen momento para realizarla, mientras que solo el 12% lo ve favorable.
La caída por rubros
Por rubros, las caídas fueron generalizadas, destacándose las bajas en Textil e indumentaria (-10,9%) y Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,2%). En tanto, Perfumería fue el único sector que mostró un leve crecimiento mensual del 1,4%, y Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción mantuvo ventas estables respecto de agosto.
En síntesis, septiembre cerró con un panorama marcado por la contracción del consumo, la pérdida de poder adquisitivo y la cautela de los hogares frente a la incertidumbre económica. Aunque algunos sectores lograron sostener su nivel de ventas, el comercio minorista pyme enfrenta un cierre de año condicionado por la falta de impulso en la demanda y la expectativa de estabilidad.
+ Noticias
Septiembre marcó un crecimiento en la venta de usados y el Gol es el rey del mercado de usadosEconomía05/10/2025
En septiembre se vendieron 171.364 vehículos usados, un 5,45% más que en 2024. El Volkswagen Gol volvió a encabezar el ranking con más de 9.300 unidades comercializadas.
La ANSES confirmó el cronograma completo de pagos de octubre para jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares, Prenatal, Maternidad, Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo.
A través de resoluciones, el Gobierno aprobó incrementos en el transporte, distribución y un cargo adicional destinado a subsidiar consumos residenciales de gas.
El Gobierno postergó la suba del impuesto a los combustibles que impacta en nafta y gasoilEconomía01/10/2025
La actualización impositiva que debía comenzar en octubre ahora pasará a regir desde el 1° de noviembre.
El Gobierno lanza nuevo programa de descuentos para jubilados y pensionados en supermercadosEconomía30/09/2025
El programa ofrece descuentos exclusivos en las principales cadenas de supermercados del país
El Gobierno aprobó nuevos aumentos en las tarifas de gas y electricidad para octubreEconomía30/09/2025
Bajo el argumento de “sincerar los costos reales de los servicios públicos energéticos”, el Ministerio de Economía aprobó aumentos energéticos, incluyendo Tierra del Fuego, y el servicio de gas.
El Banco Central reinstauró el cepo cambiario y extendió la restricción cruzada a todas las personasEconomía26/09/2025
Ahora quienes compren dólar oficial no podrán operar con MEP o CCL durante 90 días
INDEC muestra baja de la pobreza, mientras los hogares se hunden en deudas y caída de ingresosEconomía25/09/2025
El organismo reportó una fuerte reducción respecto de 2024, aunque economistas advierten que los números no coinciden con la caída del consumo y el aumento de la morosidad bancaria. El 45,4% de los menores de 14 años vive en hogares pobres
Estados Unidos negocia un swap de USD 20.000 millones con Argentina tras cumbre entre Milei y TrumpEconomía24/09/2025
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó el acuerdo en marcha y adelantó un posible crédito stand-by, compra de bonos y respaldo financiero para estabilizar la economía argentina.
Condenaron a los implicados de arrojar una bomba molotov contra la camioneta de Vanesa Saez en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
El Tribunal del Distrito Judicial Sur impuso penas de hasta 3 años a los acusados de arrojar la bomba molotov. Un tercer implicado quedó tras las rejas por sumarse un caso de violencia de género contra su ex pareja.
Con profundo dolor, velan los restos de los hermanos fallecidos en el incendio en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
Lucas, Tomás y Mateo Cruz Cejas, los tres hermanos que perdieron la vida en el trágico incendio ocurrido en el barrio Peniel, serán despedidos este sábado.
Cómo serán los cortes al tránsito con motivo del desfile del 12 de Octubre en UshuaiaTierra del Fuego11/10/2025
El desfile por el aniversario de la ciudad implicará cortes de calles y desvíos; se recomienda a los conductores planificar sus traslados y respetar la señalización.
El helicóptero formaba parte de un evento aéreo previsto para el domingo. Hay al menos 5 heridos.
El igneo se produjo en la calle Estrada al 1200 dónde no se registraron personas heridas.