El Banco Central confirmó la operación y el Presidente Milei afirmó que servirá como respaldo ante eventuales dificultades de acceso al crédito.
Después de votar, la economía espera: el dólar alto y el pulso de la incertidumbre
El Gobierno busca contener la subida de la divisa norteamericana, en medio de una incertidumbre sobre lo que pasará luego de las elecciones. Caputo salió a decir que "no va a haber ningún cambio al esquema actual".Economía22/10/2025
El dólar volvió a dispararse desde la semana pasada, en un escenario de elecciones y con la incertidumbre de lo que pasará con la divisa norteamericana pasado el 26 de octubre. Frente a la contención que salió a hacer el gobierno, el ministro de Economía de la Nación, Nicolás Caputo, salió a desmentir cambios y aseguró que tras los comicios "no va a haber ningún cambio al esquema actual".
La declaración del titular del Palacio de Hacienda se produjo a través de su cuenta de X, en contestación a un mensaje del periodista Julián Yosovitch, quien había planteado que el esquema “tendrá que ser modificado” tras haber sido vulnerado el techo de la banda cambiaria y que “probablemente se vendrán cambios” después de los comicios.
Pese al respaldo financiero del Tesoro de Estados Unidos, el Banco Central debió intervenir en el mercado cambiario el martes, con una venta de u$s45,5 millones para frenar el avance del dólar, que alcanzó los $1.515 en medio de la incertidumbre electoral.
Se trató de la primera intervención del mes por parte de la entidad que conduce Santiago Bausili, luego de las realizadas entre el 17 y el 19 de septiembre, cuando el BCRA se desprendió de u$s1.110 millones en tres jornadas consecutivas.
Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de bajaEconomía19/10/2025
El 41,7% de los comercios vendió lo esperado, mientras que el 35% tuvo resultados inferiores y solo el 23% superó sus previsiones. Solo el rubro electrodomésticos mostró una leve mejora real.
La morosidad de las familias argentinas subió por décimo mes consecutivo en agosto y alcanzó el 6,6% del total de créditos, el nivel más alto en al menos 15 años.
El índice de precios al consumidor tuvo una leve aceleración respecto de agosto. En los últimos 12 meses la inflación alcanzó el 31,8%. Vivienda, Educación y Transporte fueron los rubros con mayores aumentos.
El consumo interno sigue debilitado y todos los rubros registraron descensos, con el sector textil como el más afectado. El 55% de los comerciantes señalaron que la situación se mantiene igual que hace un año y el 38% afirmó que empeoró.
El movimiento turístico por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural creció un 2,1% respecto del año pasado, pero hubo menos tiempo de estadía y gasto más cuidado, lo que provocó una caída real frente al 2024.
Septiembre marcó un crecimiento en la venta de usados y el Gol es el rey del mercado de usadosEconomía05/10/2025
En septiembre se vendieron 171.364 vehículos usados, un 5,45% más que en 2024. El Volkswagen Gol volvió a encabezar el ranking con más de 9.300 unidades comercializadas.
La ANSES confirmó el cronograma completo de pagos de octubre para jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares, Prenatal, Maternidad, Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo.
A través de resoluciones, el Gobierno aprobó incrementos en el transporte, distribución y un cargo adicional destinado a subsidiar consumos residenciales de gas.
El Gobierno postergó la suba del impuesto a los combustibles que impacta en nafta y gasoilEconomía01/10/2025
La actualización impositiva que debía comenzar en octubre ahora pasará a regir desde el 1° de noviembre.
AUDIOS 24 | Renuncias en cadena en el Hospital Regional Ushuaia: “Estamos en una situación crítica”, advirtió el Dr. MoreiraTierra del Fuego20/10/2025
El ex jefe del área materno infantil, Roberto Moreira, confirmó que presentó su renuncia junto a otros jefes de departamento. Denunció falta de recursos, sobrecarga laboral y ausencia de respuestas políticas y sindicales ante la crisis sanitaria.
La Municipalidad de Ushuaia presentó una denuncia penal por la ocupación ilegal de terrenos municipalesTierra del Fuego21/10/2025
El Ejecutivo municipal pidió constituirse como querellante en la causa y aportó pruebas que demostrarían una organización previa detrás de la toma ocurrida el 17 de octubre en Barrio Escondido y Barrio Esperanza II.
El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada Rural sobre la Ruta Provincial N.º 7. Los ocupantes del vehículo fueron identificados y le secuestraron el guanaco muerto como así también truchas, un rifle de aire comprimido y elementos de faena.
El intendente de Río Grande y referente de Defendamos Tierra del Fuego llamó a votar en "defensa de la soberanía, el empleo, la industria fueguina y el futuro de la provincia ante las políticas del gobierno nacional".
VIDEO | Perú declara estado de emergencia por 30 días en Lima para enfrentar aumento de criminalidadMundo22/10/2025
La medida fue dispuesta por el nuevo presidente peruano y autoriza el despliegue de las fuerzas armadas junto con la policía para mantener el orden público.