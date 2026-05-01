Vuoto celebró la aprobación de la Ley de Goteo y la calificó como “un día histórico”

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, se refirió a la reciente aprobación de la Ley de Goteo por parte de la Legislatura provincial y la definió como “un día histórico” para la provincia.

A través de un mensaje en X el jefe comunal sostuvo que “por primera vez en 30 años se votó la Ley de Goteo”, en alusión a la iniciativa que establece la transferencia automática de fondos desde el gobierno provincial hacia los municipios.

Vuoto también cuestionó el esquema previo de distribución de recursos al señalar que “se acabó el malgasto irresponsable de la provincia sobre los recursos de los municipios”. En esa línea, remarcó que los fondos “no se mendigan”, sino que deben ser transferidos de manera automática.

El intendente planteó además que la nueva normativa representa un cambio en la relación financiera entre la provincia y las administraciones locales. “Esto no es un favor, es un derecho”, afirmó, al tiempo que vinculó la medida con una mayor equidad en la distribución de recursos.





