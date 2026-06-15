Intensas lluvias en Ushuaia activaron numerosos llamados a Defensa Civil

Las persistentes precipitaciones que afectaron a Ushuaia durante todo el lunes generaron múltiples inconvenientes en distintos puntos de la ciudad y motivaron la intervención de personal de Defensa Civil, Servicios Públicos, Ambiente y la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS).

De acuerdo con la información oficial, durante la jornada se registraron aproximadamente 32 milímetros de lluvia, un volumen que puso a prueba el sistema de drenaje urbano y provocó acumulación de agua en sectores donde los pluviales se vieron exigidos por la intensidad y continuidad de las precipitaciones.

Ante esta situación, equipos municipales realizaron recorridas preventivas y atendieron diversos requerimientos de vecinos vinculados principalmente al escurrimiento del agua y a problemas de drenaje en diferentes barrios de la capital fueguina.

Las tareas incluyeron trabajos de desobstrucción de pluviales, drenaje, monitoreo y control permanente de los sectores más comprometidos, con el objetivo de minimizar inconvenientes y garantizar la seguridad de los vecinos.

Desde el Municipio recordaron la importancia de circular con extrema precaución durante episodios de lluvias intensas, mantener despejados los desagües domiciliarios y comunicarse con Defensa Civil Municipal al 103 ante cualquier emergencia o situación que requiera asistencia.