Uruguay reaccionó a tiempo y rescató un empate frente a Arabia Saudita

Uruguay debió esforzarse hasta los minutos finales para rescatar un empate 1 a 1 frente a Arabia Saudita en su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Miami. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa fue de menor a mayor y terminó acorralando a su rival, aunque se encontró con una actuación sobresaliente del arquero Mohammed Al-Owais.

La primera mitad tuvo pocas emociones y un desarrollo equilibrado. Recién pasada la media hora de juego llegaron las primeras situaciones claras, con un cabezazo de Federico Viñas que encontró una buena respuesta del guardameta saudita.

Arabia Saudita aprovechó una de sus escasas aproximaciones para golpear primero. A los 41 minutos, Abdulelah Al-Amri capturó un rebote dentro del área y empujó la pelota al fondo de la red para establecer el 1 a 0 y sorprender a la selección sudamericana.

Obligado por el resultado, Uruguay adelantó sus líneas y salió decidido a cambiar la historia en el complemento. Con mayor intensidad y volumen de juego, comenzó a generar situaciones de peligro de manera constante, aunque chocó una y otra vez contra la seguridad de Al-Owais.

Federico Viñas fue uno de los más insistentes en ataque, mientras que Manuel Ugarte estuvo cerca de marcar con un potente remate de media distancia que, tras una gran intervención del arquero, terminó impactando en el poste.

La igualdad llegó a los 80 minutos. Viñas volvió a ganar en el juego aéreo, Al-Owais rechazó como pudo y Maximiliano Araújo apareció en el lugar indicado para aprovechar el rebote y establecer el 1 a 1.

En el tramo final, la Celeste tuvo oportunidades para quedarse con los tres puntos, pero la figura del arquero saudita resultó decisiva para mantener la igualdad. El empate dejó sensaciones encontradas para Uruguay, que mostró carácter para reaccionar, aunque no logró traducir su dominio en una victoria.