La Legislatura derogó la ley de Reforma Constitucional

Legislador Jorge Lechman

La Legislatura de Tierra del Fuego derogó esta madrugada la Ley Provincial N° 1529, que habilitaba el proceso de reforma parcial de la Constitución. La votación se resolvió a las 3:50, con 11 votos afirmativos y 4 negativos, y significó un freno al avance de la iniciativa promovida por el oficialismo.

El proyecto fue impulsado por el legislador Jorge Lechman, quien además solicitó durante la sesión adelantar su tratamiento. La moción fue aprobada por el cuerpo, lo que permitió que la derogación se debatiera antes de lo previsto.

Los votos en contra provinieron de los bloques vinculados al oficialismo, entre ellos FORJA y Sumemos Tolhuin de Gisela Dos Santos, que defendieron la continuidad del proceso de reforma constitucional.

Durante el debate, se dio lectura al dictamen de comisión que proponía dejar sin efecto la norma sancionada previamente. En ese contexto, Lechman fundamentó su postura con un discurso centrado en la vigencia de la Constitución fueguina y el compromiso institucional de respetarla. “Este librito es la herramienta fundamental de esta provincia. Todos los que estamos sentados acá juramos respetarla, cumplirla y hacerla cumplir”, expresó.

El legislador también destacó la trayectoria del texto constitucional provincial al señalar que cuenta con más de tres décadas de vigencia. La iniciativa recibió el acompañamiento de distintos bloques, lo que permitió conformar una mayoría amplia en el recinto.

Entre quienes respaldaron la derogación se encuentran legisladores de diversos espacios políticos, lo que reflejó un apoyo transversal a la decisión de frenar la reforma. Durante la sesión, varios de ellos argumentaron en torno al contexto social y económico, así como al costo estimado del proceso, que podría haber superado los 8.000 millones de pesos.

Tras la votación, Lechman agradeció el acompañamiento de los distintos bloques y valoró el tono del debate. “Quiero agradecerle también a FORJA el respeto en el debate, porque no nos hemos chicaneado en ningún momento. Cada uno defendió su postura”, señaló.

Finalmente, dejó una definición política sobre el clima legislativo: “Somos contrincantes circunstanciales, no enemigos”, concluyó.

La derogación de la ley deja sin efecto la convocatoria a reformar la Constitución provincial y reconfigura el escenario político en torno a uno de los debates institucionales más relevantes de los últimos años en la Provincia.