Guerra en Medio Oriente: Trump rechazó la propuesta de Irán para poner fin al conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la última propuesta presentada por Irán para poner fin al conflicto entre ambos países y aseguró que no cumple con sus expectativas.

“Quieren llegar a un acuerdo, pero no estoy satisfecho, así que veremos qué pasa”, expresó el mandatario ante la prensa desde la Casa Blanca, sin brindar detalles sobre los puntos que consideró insuficientes. Además, responsabilizó al liderazgo iraní, al que calificó como “fracturado”.

La propuesta había sido enviada por Teherán a través de mediadores en Pakistán, según informó la agencia estatal IRNA, pero fue descartada casi de inmediato por Washington.

En paralelo, el alto el fuego vigente desde hace tres semanas entre Estados Unidos e Irán se mantiene con fragilidad, en medio de acusaciones cruzadas por supuestas violaciones del acuerdo.

Uno de los principales focos de tensión continúa siendo el control del estrecho de Ormuz, una vía clave por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo y gas comercializado a nivel mundial. La presencia naval estadounidense y las restricciones a los envíos iraníes han impactado en la economía del país asiático.

Al mismo tiempo, la situación genera preocupación en los mercados internacionales, debido a la importancia estratégica de la zona para el suministro energético global y la estabilidad del comercio mundial.