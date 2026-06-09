Con apenas 18 años, dejó sus estudios y se alistó para combatir en la guerra de Ucrania

Mientras miles de jóvenes en Rusia enfrentan la incertidumbre de una guerra que ya supera los cuatro años, Yegor Khlapov tomó una decisión que cambiaría por completo su vida: apenas cumplió 18 años dejó atrás sus estudios y se incorporó voluntariamente al Ejército ruso para participar del conflicto en Ucrania.

Originario de la región de Tula, Khlapov cursó estudios en la Escuela Técnica Superior de Tecnología Química Yefremov, donde se formó inicialmente como mecánico automotriz y luego como operador de procesamiento de granos. Sin embargo, al acercarse a la mayoría de edad comenzó a considerar seriamente la posibilidad de seguir una carrera militar.

Según relató en un video difundido por medios vinculados al Ministerio de Defensa ruso, en lugar de realizar el servicio militar obligatorio decidió firmar un contrato especial para incorporarse de manera profesional a las Fuerzas Armadas.

Actualmente presta servicio en un batallón independiente de sistemas no tripulados perteneciente al 1.er Ejército de Tanques de la Guardia, una de las unidades que opera drones en el frente de combate.

La historia del joven soldado volvió a poner sobre la mesa el papel que cumplen los adolescentes y jóvenes adultos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, una guerra que continúa movilizando miles de efectivos y que se ha transformado en uno de los enfrentamientos más prolongados y costosos de las últimas décadas.

Mientras Moscú destaca su incorporación como un ejemplo de compromiso y patriotismo, el caso también refleja una realidad que atraviesa a toda una generación de jóvenes rusos que alcanzan la mayoría de edad en medio de un conflicto que sigue marcando el futuro del país. Según estimaciones de la inteligencia del Reinó Unido, en la invasión ya murieron más de 500 mil hombres rusos.