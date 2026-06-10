Guerra en Medio Oriente | Trump declaró a Irán como una “nación fallida” y aseguró que su poder militar fue destruido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión con Irán tras publicar una serie de mensajes en la red social Truth Social, donde calificó al país persa como una "nación fallida" y aseguró que gran parte de sus capacidades militares ya fueron destruidas.

En un tono desafiante, Trump afirmó que el Ejército iraní atraviesa una situación crítica y sostuvo que tanto la Armada como la Fuerza Aérea de ese país "ya ni siquiera existen" debido a las derrotas sufridas en los últimos enfrentamientos.

"Irán solo habla y no actúa. El matón de Oriente Medio está muerto", escribió el mandatario estadounidense, quien además cuestionó a las autoridades iraníes por no haber alcanzado un acuerdo con Washington cuando, según aseguró, todavía estaban a tiempo de hacerlo.

El republicano también defendió el bloqueo naval impulsado por Estados Unidos y lo describió como "el más exitoso de la historia de la guerra naval". Según afirmó, el cerco marítimo impide prácticamente cualquier actividad comercial iraní.

"Nada pasa a menos que nosotros queramos. Es un muro de acero", sostuvo Trump, al tiempo que acusó a los medios de comunicación de minimizar el impacto de las medidas estadounidenses.

En otro tramo de sus declaraciones, aseguró que Irán enfrenta una profunda crisis económica producto de las sanciones y restricciones impuestas por Washington. "No están haciendo negocios, no pueden pagar a su ejército ni sus cuentas, y se están convirtiendo rápidamente en una nación fallida", expresó.