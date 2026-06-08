Guerra en Ucrania | "Yo listo, Putin que me responda" dijo Zelenski sobre su deseo de un encuentro con Putin

Zelenski y el primer ministro británico, Keir Starmer este lunes en Londres

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que está dispuesto a participar en cualquier formato de negociación para poner fin a la guerra y lanzó un desafío directo a su par ruso, Vladimir Putin: “Yo estoy listo, que me responda”.

Las declaraciones se produjeron tras una conversación telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer, con quien abordó la situación militar, las necesidades de defensa aérea de Ucrania y la coordinación política de cara a las próximas cumbres del G7 y la OTAN.

Zelenski informó que solicitó nuevos misiles para reforzar los sistemas de defensa antiaérea y analizó medidas destinadas a proteger la infraestructura energética del país ante la llegada del invierno. Además, agradeció el respaldo permanente del Reino Unido y la organización de encuentros diplomáticos junto a las principales potencias europeas.

En paralelo, el mandatario ucraniano se refirió a las iniciativas para avanzar hacia una salida negociada del conflicto y dejó en claro que Kiev no aceptará acuerdos definidos sin su participación.

“Estoy dispuesto a cualquier formato de conversaciones: con los estadounidenses, con estadounidenses y europeos, e incluso mejor con los europeos”, sostuvo Zelenski, al tiempo que relativizó la importancia de los contactos mantenidos recientemente entre Moscú y Washington.

“Moscú no puede decidir sin nosotros, sin nuestro pueblo”, remarcó el presidente ucraniano, quien también reclamó una respuesta pública de Putin a la propuesta que le hizo llegar. Según Zelenski, la sociedad rusa vive alejada de la realidad de la guerra y de las consecuencias de la invasión iniciada en febrero de 2022.

Uno de los aspectos más relevantes de sus declaraciones fue la apertura a discutir un eventual congelamiento de las actuales líneas del frente como punto de partida para una negociación. Aunque evitó hablar de una cesión formal de territorios ocupados por Rusia, la posibilidad representa una señal de flexibilidad inédita respecto de posiciones que hasta hace pocos meses eran consideradas innegociables por Kiev.