Entró en vigencia provisoria el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur

Acuerdo UE-MERCOSUR | Foto: Archivo

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur entró en vigor de manera provisional este viernes, marcando un nuevo capítulo en una negociación que se extendió durante más de 25 años.

El tratado, considerado uno de los mayores acuerdos de libre comercio a nivel global, reúne a economías que representan cerca del 30% del Producto Bruto Interno mundial y un mercado conjunto de más de 700 millones de consumidores.

La entrada en vigencia se produce pese a que aún existe una revisión judicial pendiente sobre su legalidad en el ámbito europeo. Aun así, las autoridades comunitarias avanzaron con su implementación con el respaldo de la mayoría de los países miembros.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó el inicio de la aplicación del acuerdo y sostuvo que permitirá evidenciar sus beneficios concretos. Según expresó, desde ahora comenzará una reducción progresiva de aranceles que facilitará el acceso de empresas europeas a nuevos mercados.

El acuerdo contempla la eliminación de aranceles sobre más del 90% del comercio bilateral. Entre los sectores beneficiados figuran las exportaciones europeas de automóviles, vinos y quesos, mientras que desde Sudamérica se verá favorecido el ingreso de carne vacuna, aves, azúcar, arroz, miel y soja.

El tratado ha generado una fuerte controversia dentro de Europa, especialmente en Francia, donde sectores agrícolas advirtieron sobre una eventual competencia desigual frente a productos sudamericanos, particularmente provenientes de Brasil.

La postura francesa derivó incluso en tensiones diplomáticas con Alemania, uno de los principales impulsores del acuerdo por su fuerte perfil exportador.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, valoró la implementación al considerar que fortalece la resiliencia económica y el comercio basado en reglas.

En el marco del inicio de la aplicación provisoria, está previsto que Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, mantengan conversaciones virtuales con líderes del Mercosur, entre ellos representantes de Argentina y Brasil.

La activación del acuerdo también se enmarca en la estrategia europea de diversificación comercial frente a los desafíos geopolíticos planteados por Estados Unidos y China.