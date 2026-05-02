Trump quiere tomar el control de Cuba, tras la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría “tomar el control” de Cuba “casi de inmediato”, una vez que finalicen las operaciones en Irán, en declaraciones realizadas durante un evento privado en Florida.

Según trascendió, el mandatario sostuvo que podría ordenar el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln hacia el Caribe. En ese contexto, describió un escenario en el que la nave se ubicaría cerca de la costa cubana como señal de presión directa.

Las declaraciones se produjeron el mismo día en que la administración estadounidense intensificó las sanciones contra la isla, afectando sectores clave como energía, defensa, minería y servicios financieros.

La postura fue respaldada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien acusó al gobierno cubano de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de países considerados adversarios por Washington, a escasa distancia del territorio estadounidense.

En paralelo, el Senado de Estados Unidos rechazó una iniciativa impulsada por la oposición demócrata que buscaba limitar posibles acciones militares del Ejecutivo sobre territorio cubano, lo que dejó abierta la posibilidad de decisiones unilaterales en materia de defensa.