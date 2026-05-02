El Gobierno fueguino depositará salarios y la ayuda didáctica docente en una sola cuota

El Gobierno de Tierra del Fuego AIAS informó que el jueves 7 de mayo realizará el depósito de los salarios de la administración pública junto con la totalidad de la Ayuda Material Didáctico anual destinada a docentes.

Según se indicó oficialmente, los montos correspondientes estarán acreditados a partir de las 00:00 del viernes 8 de mayo. Desde el Ejecutivo destacaron que el pago de este beneficio en una sola cuota fue posible “gracias a un manejo responsable de las finanzas”, en un contexto económico complejo a nivel nacional y provincial.

La medida alcanza a trabajadores de la administración pública, poderes y entes del Estado, así como también a beneficiarios de planes y pensiones como RUPE, Vejez y la Tarjeta Bienestar. Además, incluye a veteranos de guerra y colegios de gestión privada.

Desde el Gobierno señalaron que la decisión busca reconocer la tarea de los docentes en el sistema educativo y garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en tiempo y forma.

Finalmente, remarcaron que se continuará trabajando en una administración eficiente de los recursos públicos, con el objetivo de sostener políticas que acompañen la situación económica y promuevan el desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego.