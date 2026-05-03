Ushuaia homenajeó a los caídos del ARA General Belgrano a 44 años de su hundimiento

La Municipalidad de Ushuaia acompañó el acto conmemorativo por el 44° aniversario del hundimiento del ARA General Belgrano, en una ceremonia realizada en el Monumento “Homenaje a los Caídos del Crucero General Belgrano”, ubicado en la Plaza Islas Malvinas.

La actividad fue encabezada por el comandante del Área Naval Austral y jefe de la Base Naval Ushuaia, contraalmirante Guillermo Alberto Prada, junto al presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, veterano de guerra Juan Carlos Parodi. También participaron autoridades municipales y provinciales, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, concejales, antiguos pobladores y vecinos.

En representación del intendente Walter Vuoto estuvieron presentes el secretario de Asuntos Malvinas, Dante Asili, y el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra.

Durante el acto se recordó a los 323 tripulantes que murieron el 2 de mayo de 1982, durante la Guerra de Malvinas, y se renovó el compromiso con la memoria, la soberanía y el reconocimiento a quienes perdieron la vida en el Atlántico Sur.

Asili destacó que “es un honor poder acompañar este homenaje a nuestros héroes, junto a la comunidad de Ushuaia, veteranos de guerra y antiguos pobladores, manteniendo viva la memoria de quienes custodian para siempre nuestras frías aguas”.

Por su parte, Becerra subrayó que “Ushuaia, Capital de Malvinas, tiene una responsabilidad histórica con la memoria y con la causa de soberanía”, y remarcó la importancia de sostener el reconocimiento a los veteranos y caídos.

Desde el Municipio reafirmaron el acompañamiento permanente a la causa Malvinas, promoviendo la memoria colectiva y el homenaje a quienes forman parte de la historia y la identidad nacional.