Con algunas limitaciones, el Gobierno habilita la venta de vapeadores y crea un registro nacional para su control

El Gobierno nacional oficializó un cambio de paradigma en la comercialización de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo al habilitar su venta bajo un nuevo esquema de control sanitario, una medida esperada hace años por quienes decidieron dejar el cigarrillo atrás y que se vio restringida por los anteriores gobiernos.

La medida, impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación, establece un sistema de registro, trazabilidad y fiscalización para estos productos, que hasta ahora estaban alcanzados por restricciones más estrictas.

A través de la Resolución 549/2026, se crea el Registro Nacional de Productos de Tabaco y Nicotina (RNPTN), una herramienta que permitirá supervisar la fabricación, importación y venta de vapeadores, líquidos para vaporización, dispositivos de tabaco calentado y bolsas de nicotina.

Desde la cartera sanitaria explicaron que la decisión responde a la falta de efectividad del esquema de prohibición vigente, que no logró frenar el acceso ni el consumo, especialmente entre adolescentes. Según datos oficiales, estos productos alcanzaron una prevalencia del 35,5% en jóvenes durante el último año.

El nuevo marco establece que todos los dispositivos deberán cumplir con la Ley 26.687, incluyendo advertencias sanitarias obligatorias y restricciones en el diseño y la publicidad, con el objetivo de evitar que resulten atractivos para menores.

Además, se limita la comercialización de sabores: solo estarán permitidos aquellos con sabor a tabaco y, en algunos casos, mentol. También se prohíben los cigarrillos electrónicos descartables, considerados uno de los formatos más utilizados para la iniciación en el consumo.

Las empresas deberán registrar cada producto mediante la plataforma oficial, presentar información técnica, estudios toxicológicos y reportes de emisiones. La autorización tendrá una vigencia de cinco años y estará sujeta a controles periódicos.

Con esta regulación, el Gobierno busca ordenar un mercado en crecimiento, combatir el comercio ilegal y fortalecer el control sobre productos que generan preocupación por su impacto en la salud pública, especialmente en jóvenes.