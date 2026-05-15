ANMAT obligará a incorporar códigos QR en todos los medicamentos para acceder a prospectos digitales

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso que todos los medicamentos que se comercialicen en Argentina deberán incorporar códigos bidimensionales QR o Data Matrix en sus envases para permitir el acceso digital inmediato a los prospectos e información destinada a pacientes y profesionales de la salud.

La decisión fue oficializada este viernes mediante la Disposición 2891/2026 publicada en el Boletín Oficial y alcanza a todas las especialidades medicinales, independientemente de su origen o condición de expendio.

Según estableció el organismo, los códigos deberán estar impresos o incorporados mediante etiquetas con tecnología antifraude en el envase secundario de los productos, aunque las empresas también podrán incluirlos en el envase primario.

La normativa señala que el objetivo es “fortalecer la seguridad del paciente”, facilitar el acceso a información actualizada en tiempo real y evitar la circulación de prospectos desactualizados.

Desde ANMAT indicaron que los códigos QR o Data Matrix deberán dirigir exclusivamente al prospecto vigente aprobado por el organismo y no podrán contener publicidad ni redireccionar a contenidos promocionales.

Además, la disposición establece que:

Los laboratorios tendrán un plazo de seis meses para generar la totalidad de los códigos.

La implementación física en los envases será progresiva para permitir el agotamiento del stock existente.

Los códigos deberán cumplir estándares internacionales de trazabilidad, como GS1.

Cada laboratorio será responsable de garantizar el correcto funcionamiento, actualización y accesibilidad de la información digital.

La medida también deroga una disposición previa de 2025 que solo alcanzaba a determinados medicamentos sintéticos y semisintéticos, ampliando ahora el alcance a todos los productos medicinales comercializados en el país.

ANMAT sostuvo que la actualización responde al avance tecnológico y a la necesidad de modernizar los sistemas de información sanitaria utilizados por pacientes, farmacias y profesionales médicos.