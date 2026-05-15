ANMAT obligará a incorporar códigos QR en todos los medicamentos para acceder a prospectos digitales
Salud15/05/2026
La medida alcanza a todas las especialidades medicinales y busca modernizar el acceso a la información sanitaria, mejorar la trazabilidad y evitar prospectos desactualizados.
+Noticias
El organismo nacional ordenó retirar del mercado productos capilares de las marcas “Lacios Perfectos” y “Taurina”, además de artículos domisanitarios “Gorrión”, tras detectar irregularidades sanitarias y potenciales riesgos para los consumidores.
ANMAT prohibió la venta de productos importados para máquinas de afeitar y limpieza por falta de registro sanitarioSalud11/05/2026
La medida alcanza a aerosoles desinfectantes, limpiadores y kits comercializados en plataformas digitales sin autorización ni datos de importadores habilitados.
Con algunas limitaciones, el Gobierno habilita la venta de vapeadores y crea un registro nacional para su controlSalud04/05/2026
El Ministerio de Salud habilitó la venta de vapeadores, una medida esperaba hace años por quienes consumen los cigarrillos electrónicos, pero con las limitaciones que solo serán para el sabor tabaco y tampoco incluye a los dispositivos descartables.
ANMAT prohibió dispositivos médicos y productos de limpieza por falta de registro y posibles riesgos sanitariosSalud30/04/2026
La medida alcanza a insumos utilizados en procedimientos cardiovasculares y a domisanitarios elaborados en la provincia de Buenos Aires. También se iniciaron sumarios contra las firmas involucradas.
ANMAT prohibió medicamentos para adelgazar, toxina botulínica y productos médicos por irregularidadesSalud29/04/2026
El organismo ordenó retirar del mercado una tirzepatida sin registro, una toxina botulínica ofrecida por redes sociales y productos médicos comercializados con presuntas anomalías.
ANMAT prohibió productos médicos falsificados y ordenó retirar una emulsión para bebés del mercadoSalud24/04/2026
El organismo sanitario nacional publicó dos disposiciones en las que vetó tornillos óseos e implantes presuntamente irregulares y dispuso el retiro inmediato de un producto cosmético infantil por posibles riesgos para la salud.
ANMAT prohibió maquillajes infantiles importados sin registro: detectaron labiales y sombras ilegalesSalud17/04/2026
La medida alcanza a productos comercializados en todo el país y también en plataformas online. Se trata de cosméticos para niños sin inscripción sanitaria y de origen chino.
Río Grande lanzó capacitaciones universitarias gratuitas en salud mental para toda Tierra del FuegoSalud17/04/2026
El programa incluye cursos virtuales sobre prevención del suicidio, consumos problemáticos, infancias y neurodesarrollo. Las clases comenzarán el 29 de abril.
Se trata de “Extracto de Perfume Thone”, marca Leduft, tras detectar irregularidades en su elaboración.
El crecimiento de casos en todo el país preocupa a especialistas, que advierten sobre dificultades en el diagnóstico, el acceso al tratamiento y la necesidad de fortalecer las políticas de control.
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Diputados avanzó con cambios en los subsidios al gas en zonas frías y crece la preocupación en la PatagoniaNacionales13/05/2026
Los libertarios obtuvieron dictamen para modificar el régimen vigente y focalizar la ayuda solo en usuarios de bajos ingresos. Desde la oposición advirtieron que la medida afecta el reconocimiento histórico a las regiones de bajas temperaturas.
“Poett Anti-Mufa”: Sturzenegger reveló que la ANMAT frenó un producto por no poder probar que “espantaba la mala suerte”Nacionales14/05/2026
El ministro de Desregulación difundió un insólito caso ocurrido donde la ANMAT rechazó la autorización de un limpiador “anti-mufa” porque no existían pruebas científicas de su efecto.
Walter Vuoto difundió una carta abierta para defender a Ushuaia tras la polémica internacional por el hantavirusTierra del Fuego14/05/2026
El intendente rechazó que la ciudad haya sido origen del contagio detectado en el crucero MV Hondius y cuestionó la difusión de información “falsa” sobre Ushuaia difundida la semana pasada.
El Ministerio de Economía oficializó el llamado a licitación pública nacional e internacional para transferir el paquete accionario estatal de la empresa de agua y saneamiento.
La medida rige desde este 15 de mayo y alcanza a todos los vehículos que circulen dentro del ejido urbano. Buscan reforzar la seguridad vial ante la llegada de las nevadas y el hielo.