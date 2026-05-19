ANMAT prohibió filtros y dispositivos para agua de varias marcas por falta de registro sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, uso, publicidad y distribución de distintos dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y filtros de repuesto que eran vendidos sin registro sanitario en plataformas digitales.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 2920/2026 publicada en el Boletín Oficial y alcanza a productos de las marcas Vyse, Pideweb y Watercom, además de artículos comercializados por distribuidores identificados como Haru, Crafty Solution y Ecoaquas.

Según informó el organismo nacional, la investigación se inició tras tareas de fiscalización y monitoreo realizadas sobre publicaciones en sitios de venta online, donde se detectó la oferta de filtros y dispositivos para agua domiciliaria sin inscripción ante la autoridad sanitaria.

La ANMAT indicó que los productos no contaban con registro oficial ni se pudo identificar a establecimientos habilitados responsables de su elaboración o importación.

En la disposición, el organismo explicó que se desconoce si estos productos cumplen con condiciones adecuadas de fabricación, seguridad y eficacia, motivo por el cual decidió avanzar con la prohibición preventiva en todo el territorio nacional.

Además, se dispuso la apertura de un sumario sanitario contra Matías Sebas Laura, señalado como responsable de los productos marca Watercom, luego de que se identificara su vinculación con publicaciones realizadas en plataformas digitales.

La investigación surgió también a partir de consultas realizadas por organismos aduaneros sobre la importación de productos potencialmente alcanzados por la normativa sanitaria vigente.

Desde la ANMAT remarcaron que la medida busca proteger a consumidores y usuarios ante productos cuya procedencia, composición y condiciones de fabricación no pudieron ser verificadas oficialmente.

La disposición también ordena retirar la publicidad de estos artículos y comunicar la medida a autoridades sanitarias provinciales y organismos de defensa del consumidor.