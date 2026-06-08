Argentina alcanzó un récord histórico de donación de órganos y permitió 228 trasplantes en un solo mes

Argentina alcanzó en mayo un nuevo récord histórico en materia de donación de órganos al registrar 109 procesos de donación, la cifra mensual más alta desde que existen registros en el sistema nacional de procuración y trasplante.

El dato supera ampliamente el anterior récord de 96 donantes alcanzado en junio de 2025 y consolida una tendencia de crecimiento sostenido que posiciona al país entre los referentes regionales en materia de donación de órganos.

Gracias a estos procedimientos, 228 personas que se encontraban en lista de espera pudieron recibir un trasplante durante el último mes. Del total, se realizaron 150 trasplantes renales, 48 hepáticos, 19 cardíacos, 5 renopancreáticos, 4 pulmonares y 2 hepatorrenales. Además, otras 139 personas recuperaron la visión o mejoraron su calidad de vida mediante trasplantes de córneas.

Los procesos de donación se llevaron adelante en distintas provincias del país, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Entre Ríos, Río Negro, San Juan, Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Jujuy y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde el sistema sanitario nacional destacaron el compromiso de las familias donantes y el trabajo coordinado de los organismos provinciales de procuración, hospitales y equipos médicos especializados que hacen posible cada procedimiento.

Entre los centros de salud con mayor actividad durante mayo se destacó el Hospital Nacional Bicentenario Esteban Echeverría, que concretó 11 procesos de donación. También sobresalieron el Hospital Ángel Cruz Padilla de Tucumán y el Hospital José María Cullen de Santa Fe, con cinco donantes cada uno.

Las estadísticas muestran además que la tendencia positiva se mantiene durante todo el año. Entre enero y mayo de 2026 se realizaron 415 procesos de donación de órganos, lo que representa un incremento del 13,6% respecto del mismo período de 2025.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación señalaron que estos resultados reflejan el fortalecimiento de los programas de procuración y trasplante impulsados en los últimos años, permitiendo ampliar las posibilidades de acceso a tratamientos que resultan vitales para miles de pacientes en todo el país.