ANMAT prohibió alisadores, cosméticos e insecticidas por riesgos para la salud y falta de registro
Salud14/05/2026
El organismo nacional ordenó retirar del mercado productos capilares de las marcas “Lacios Perfectos” y “Taurina”, además de artículos domisanitarios “Gorrión”, tras detectar irregularidades sanitarias y potenciales riesgos para los consumidores.
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La medida alcanza a aerosoles desinfectantes, limpiadores y kits comercializados en plataformas digitales sin autorización ni datos de importadores habilitados.
Con algunas limitaciones, el Gobierno habilita la venta de vapeadores y crea un registro nacional para su controlSalud04/05/2026
El Ministerio de Salud habilitó la venta de vapeadores, una medida esperaba hace años por quienes consumen los cigarrillos electrónicos, pero con las limitaciones que solo serán para el sabor tabaco y tampoco incluye a los dispositivos descartables.
ANMAT prohibió dispositivos médicos y productos de limpieza por falta de registro y posibles riesgos sanitariosSalud30/04/2026
La medida alcanza a insumos utilizados en procedimientos cardiovasculares y a domisanitarios elaborados en la provincia de Buenos Aires. También se iniciaron sumarios contra las firmas involucradas.
ANMAT prohibió medicamentos para adelgazar, toxina botulínica y productos médicos por irregularidadesSalud29/04/2026
El organismo ordenó retirar del mercado una tirzepatida sin registro, una toxina botulínica ofrecida por redes sociales y productos médicos comercializados con presuntas anomalías.
ANMAT prohibió productos médicos falsificados y ordenó retirar una emulsión para bebés del mercadoSalud24/04/2026
El organismo sanitario nacional publicó dos disposiciones en las que vetó tornillos óseos e implantes presuntamente irregulares y dispuso el retiro inmediato de un producto cosmético infantil por posibles riesgos para la salud.
ANMAT prohibió maquillajes infantiles importados sin registro: detectaron labiales y sombras ilegalesSalud17/04/2026
La medida alcanza a productos comercializados en todo el país y también en plataformas online. Se trata de cosméticos para niños sin inscripción sanitaria y de origen chino.
Río Grande lanzó capacitaciones universitarias gratuitas en salud mental para toda Tierra del FuegoSalud17/04/2026
El programa incluye cursos virtuales sobre prevención del suicidio, consumos problemáticos, infancias y neurodesarrollo. Las clases comenzarán el 29 de abril.
Se trata de “Extracto de Perfume Thone”, marca Leduft, tras detectar irregularidades en su elaboración.
El crecimiento de casos en todo el país preocupa a especialistas, que advierten sobre dificultades en el diagnóstico, el acceso al tratamiento y la necesidad de fortalecer las políticas de control.
Detectaron artículos sin registro, de origen desconocido y potencialmente peligrosos para la salud. Entre las prohibiciones, apareció un repelente “OFF!” pero con etiquetas en idioma chino y sin registro ante la ANMAT.
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Desde este viernes será obligatorio el uso de cubiertas de invierno en UshuaiaTierra del Fuego13/05/2026
Desde el 15 de mayo, los vehículos deberán circular con neumáticos homologados para nieve o hielo en cumplimiento de una ordenanza.
El Municipio negó vínculos entre el relleno sanitario y el brote mortal de hantavirus en el MV Hondius13/05/2026
David Ferreyra aseguró que el predio “cumple con toda la normativa ambiental” y negó que exista circulación autóctona de hantavirus en Tierra del Fuego. El funcionario habló luego de días de silencio oficial mientras medios internacionales apuntaban contra Ushuaia.
Diputados avanzó con cambios en los subsidios al gas en zonas frías y crece la preocupación en la PatagoniaNacionales13/05/2026
Los libertarios obtuvieron dictamen para modificar el régimen vigente y focalizar la ayuda solo en usuarios de bajos ingresos. Desde la oposición advirtieron que la medida afecta el reconocimiento histórico a las regiones de bajas temperaturas.
Un diputado libertario quedó envuelto en polémica tras llegar al Congreso en un Tesla valuado en cientos de miles de dólaresNacionales13/05/2026
Se trata del diputado jujeño Manuel Quintar, que tras conocerse la noticia salió a postear en X una foto junto a su adquisición valorada es más de 300 mil dólares.
“Poett Anti-Mufa”: Sturzenegger reveló que la ANMAT frenó un producto por no poder probar que “espantaba la mala suerte”Nacionales14/05/2026
El ministro de Desregulación difundió un insólito caso ocurrido donde la ANMAT rechazó la autorización de un limpiador “anti-mufa” porque no existían pruebas científicas de su efecto.