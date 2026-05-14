ANMAT prohibió alisadores, cosméticos e insecticidas por riesgos para la salud y falta de registro

La ANMAT dispuso la prohibición y retiro del mercado de una amplia lista de productos cosméticos, alisadores capilares e insecticidas que se comercializaban sin autorización sanitaria en Argentina. La medida fue publicada a través de distintas disposiciones oficiales y alcanza a productos de las marcas “Lacios Perfectos”, “Taurina” y “Gorrión”.

Según informó el organismo, los productos para el cabello eran comercializados sin inscripción sanitaria y podrían contener formol (formaldehído), una sustancia prohibida para tratamientos de alisado debido a los riesgos que implica para la salud.

Entre los artículos prohibidos se encuentran shampoos, botox capilar, shock de keratina, alisados japoneses, plastificados y otros tratamientos capilares que se vendían principalmente por internet y plataformas digitales.

Desde ANMAT advirtieron que la exposición a este tipo de productos puede provocar irritación en ojos y piel, problemas respiratorios, tos, ardor y reacciones alérgicas. Además, remarcaron que la exposición prolongada al formol podría incrementar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer.

En paralelo, el organismo también prohibió productos domisanitarios de la marca “Gorrión”, incluyendo insecticidas, espirales contra mosquitos, desinfectantes, limpiadores y perfumes para ropa, debido a que eran comercializados sin habilitación nacional vigente.

La investigación determinó que varios de estos productos eran promocionados a través de páginas web y plataformas de venta online, pese a no contar con los registros correspondientes ante la autoridad sanitaria.

Asimismo, ANMAT resolvió cancelar la autorización de comercialización de medicamentos que contienen Hidroxietil-almidón (HEA), utilizados como soluciones para infusión, luego de evaluaciones internacionales que concluyeron que presentan un balance riesgo-beneficio desfavorable para los pacientes.

La decisión se tomó luego de antecedentes en la Unión Europea, donde estos productos fueron retirados del mercado por posibles complicaciones graves vinculadas a su uso médico.

Desde el organismo nacional recomendaron a la población verificar siempre que los productos cosméticos, médicos o de limpieza cuenten con registro oficial y evitar adquirir artículos de origen dudoso o vendidos fuera de los canales habilitados.