Las farmacias deberán digitalizar por completo la entrega de medicamentos en todo el país

El Ministerio de Salud de la Nación oficializó una nueva normativa que profundiza el proceso de digitalización del sistema sanitario argentino y establece cambios en la forma en que las farmacias registran la dispensa de medicamentos.

A través de la Resolución 638/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la cartera sanitaria dispuso que las farmacias deberán implementar sistemas de gestión digital que permitan validar y registrar electrónicamente cada acto de entrega de medicamentos ambulatorios, avanzando así en la eliminación progresiva de soportes físicos.

"La medida se enmarca en la implementación de la Ley de Recetas Electrónicas y busca fortalecer la trazabilidad de los medicamentos, mejorar los controles sanitarios y facilitar la interoperabilidad de la información entre los distintos actores del sistema de salud", dijeron desde la cartera sanitaria.

Entre los principales cambios, la resolución reconoce oficialmente el uso de tokens digitales o mecanismos equivalentes como métodos válidos para acreditar la identidad de los pacientes al momento de retirar medicamentos. Estos mecanismos deberán ser emitidos por plataformas que garanticen sistemas seguros de autenticación y validación.

Además, la normativa habilita que terceros puedan retirar medicamentos en representación de un paciente mediante autorizaciones digitales o credenciales electrónicas generadas a través de las plataformas de salud habilitadas.

No obstante, las farmacias deberán continuar registrando el documento de identidad de la persona que efectivamente retire la medicación, ya sea el paciente o un tercero autorizado. Ese registro quedará asociado a la operación realizada y podrá ser utilizado como respaldo en auditorías o eventuales reclamos.

Otro de los aspectos destacados de la resolución es la obligación de conservar información vinculada a la facturación de cada dispensación, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización.

Desde el Ministerio señalaron que la iniciativa apunta a consolidar un sistema sanitario más integrado y eficiente, permitiendo contar con información unificada sobre la utilización de medicamentos en todo el país, además de mejorar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios de salud.

La norma entrará en vigencia de manera inmediata y establece un plazo máximo de 180 días corridos para que los sujetos alcanzados completen las adecuaciones técnicas y operativas necesarias. Asimismo, se invitó a las provincias a adherir a la medida para garantizar una implementación homogénea en todo el territorio nacional.