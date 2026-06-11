ANMAT prohibió una pasta dental blanqueadora por datos falsos y riesgo para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país la comercialización, distribución, publicidad y publicación en plataformas de venta online de un dentífrico en polvo con carbón activado de la marca Carbon White, tras detectar irregularidades en su registro sanitario.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 3522/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de una investigación realizada por el Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal.

Según informó el organismo, el producto identificado como "Dentífrico en polvo con carbón natural - Carbon White", lote 2505/1, con vencimiento en diciembre de 2027, presentaba datos falsos relacionados con su inscripción sanitaria y utilizaba un número de legajo inexistente para la actividad cosmética.

Durante la investigación, ANMAT verificó que el producto imitaba la presentación de un dentífrico original registrado legalmente ante el organismo, pero que la empresa autorizada para elaborar el producto auténtico negó haber participado en su fabricación.

Además, se comprobó que el legajo de elaboración que figuraba en el envase no correspondía a ninguna firma habilitada para producir cosméticos.

Las autoridades sanitarias advirtieron que no fue posible identificar al establecimiento responsable de la elaboración del producto ni verificar las condiciones bajo las cuales fue fabricado.

Por este motivo, ANMAT lo calificó como un producto ilegítimo, ya que no existen garantías sobre su calidad, seguridad, eficacia ni sobre los ingredientes utilizados en su formulación.

El organismo señaló que esta situación representa un potencial riesgo para la salud de los consumidores, especialmente por tratarse de un producto de higiene bucal de uso cotidiano.

Qué producto fue prohibido

La prohibición alcanza a todas las presentaciones y contenidos netos del producto rotulado como:

"Dentífrico en polvo con carbón natural - CARBON WHITE", lote 2505/1, vencimiento 12/2027, contenido neto 25 gramos, elaborado presuntamente para Carbonwhite-Like SRL, con domicilio en Paraná, Entre Ríos.

ANMAT recomendó a los consumidores abstenerse de comprar o utilizar este producto y, en caso de poseer alguna unidad, suspender inmediatamente su uso. También solicitó denunciar su comercialización ante las autoridades sanitarias correspondientes.