Aumentan las tarifas de luz desde mayo y el Gobierno de Milei avanza en la quita de subsidios
Nacionales04/05/2026
El Gobierno nacional oficializó nuevos cuadros tarifarios que implican subas en el servicio eléctrico y una reducción progresiva de los subsidios. El ajuste impactará en las facturas de los usuarios a partir de mayo.
Organizaciones ambientales celebraron la medida como un avance histórico, pero reclamaron que Nación aún no cumple con estándares básicos de acceso a la información.
La Armada lanzó el operativo “Mare Nostrum XI” para reforzar el control del Atlántico SurNacionales06/05/2026
El patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” partió desde Mar del Plata y encabeza una nueva misión de vigilancia sobre la Zona Económica Exclusiva frente a la pesca ilegal.
El buque, que operó en Ushuaia durante la última temporada, registra un brote con fallecidos y mantiene en alerta a autoridades sanitarias internacionales.
Marcos Galperin en el centro de la polémica por burlarse de una jubilada que no puede comprar medicamentosNacionales05/05/2026
El empresario de Mercado Libre quedó en el centro de la polémica tras reaccionar con ironía a un testimonio de vulnerabilidad social. El influencer "Coscu" fue uno de los primeros en repudiarlo.
El Gobierno elevó a $8 millones el monto para quienes aporten datos sobre el paradero de Bruno Alberto Gentiletti, visto por última vez en 1997.
Concluyó el ejercicio naval entre Argentina y Estados Unidos en el Atlántico SurNacionales02/05/2026
Durante tres días, unidades de ambas armadas realizaron maniobras combinadas en el marco del Passex 2026, con operaciones aéreas, navegación táctica, y la participación del portaviones USS Nimitz.
Milei visitó el portaaviones USS Nimitz en medio de ejercicios navales con Estados UnidosNacionales30/04/2026
El Presidente recorrió la nave en el Mar Argentino junto a funcionarios de su gabinete, en el marco del Passex 2026 y en un contexto de cooperación militar bilateral.
Unidades nacionales participan del Passex 2026 con el portaaviones USS Nimitz en aguas de la Zona Económica Exclusiva, en un despliegue orientado a fortalecer la interoperabilidad militar.
"¿Va a terminar como Espert?: Martínez va por la cabeza de Adorni y pone en marcha la moción de censuraNacionales29/04/2026
El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados endureció sus críticas contra el Jefe de Gabinete y advirtió sobre una avanzada parlamentaria opositora y hasta de algunos oficialistas para removerlo del cargo.
Helicópteros argentinos ya operan en el portaaviones USS Nimitz en el Mar ArgentinoNacionales28/04/2026
Helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros de la Armada Argentina comenzaron a operar a bordo del portaaviones USS Nimitz, a los que se suman el destructor ARA “La Argentina” y la corbeta ARA “Rosales” para integrarse al ejercicio internacional Passex 2026.
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Un vuelo de Aerolíneas Argentinas no pudo aterrizar en Ushuaia y regresó a AeroparqueTierra del Fuego04/05/2026
La falta de iluminación en una cabecera de pista obligó a cancelar la maniobra y generó demoras en la operatoria aérea.
ATE realiza paro de 48 horas en Tierra del Fuego y crece la tensión con el Gobierno por salariosTierra del Fuego05/05/2026
La medida de fuerza afecta la administración pública y desde el Gobierno salieron a advertir que la protesta podría generar demoras en el pago de haberes.
El buque, que operó en Ushuaia durante la última temporada, registra un brote con fallecidos y mantiene en alerta a autoridades sanitarias internacionales.
Ley de coparticipación en Tierra del Fuego: Ushuaia defiende el “goteo” y rechaza acusaciones de desestabilizaciónTierra del Fuego05/05/2026
Desde el Municipio capitalino aseguran que la norma busca garantizar autonomía financiera y cuestionan al Gobierno provincial por la gestión de los recursos.
Cómo se desarrolló un brote mortal de hantavirus en el crucero MV Hondius
APTierra del Fuego06/05/2026
La agencia AP repasó el comienzo del hantavirus en el crucero que zarpó en Ushuaia hasta Cabo Verde. En el trayecto murieron 3 personas y hay 7 infectados, y otros casos aislados. La cronología en este artículo.