Aumentan las tarifas de luz desde mayo y el Gobierno de Milei avanza en la quita de subsidios

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios que comenzarán a regir desde el 1 de mayo de 2026 lo que afectará nuevamente los bolsillos de los consumidores.

La medida establece una la aplicación de nuevos valores en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), así como modificaciones en los precios estacionales de la energía, potencia y transporte definidos por la Secretaría de Energía.

Uno de los puntos centrales de la resolución es la continuidad del proceso de reducción de subsidios energéticos, en línea con el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Para el período comprendido entre mayo y julio, se fijó una bonificación adicional del 10,67% sobre el consumo base para los usuarios alcanzados, porcentaje menor al aplicado en etapas anteriores.

El sistema mantiene un esquema segmentado que define niveles de consumo subsidiado: 300 kWh mensuales para los meses de mayor demanda y 150 kWh para el resto del año. Sobre esos bloques se aplican descuentos parciales que buscan amortiguar el impacto en los sectores más vulnerables.

Desde el Gobierno argumentan que la actualización tarifaria responde a la necesidad de “corregir los precios relativos de la economía” y garantizar la sostenibilidad del sistema energético, en el marco de la emergencia vigente en el sector, mientras que el servicio sigue golpeando la economía de las empresas, pymes y hogares.