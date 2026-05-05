ATE realiza paro de 48 horas en Tierra del Fuego y crece la tensión con el Gobierno por salarios

La protesta se extiende a Casa de Gobierno y el estacionamiento | Foto: ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió llevar adelante un paro, movilización y concentración por 48 horas en Tierra del Fuego, durante los días 5 y 6 de mayo, en reclamo de una convocatoria urgente a paritarias salariales. La decisión se produce en medio de un creciente malestar por la falta de respuestas del Gobierno provincial y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Desde el gremio señalaron que la medida responde a la ausencia de propuestas salariales acordes al contexto económico actual. En ese sentido, exigieron una oferta concreta que permita recomponer los ingresos y advirtieron que, de no haber avances, se profundizará el plan de lucha en defensa de los derechos laborales.

Por su parte, el secretario de Asuntos Gremiales de la provincia, Walter Campos, expresó preocupación por el impacto de las protestas en el funcionamiento del Estado, especialmente en áreas sensibles como Economía. Según explicó, la imposibilidad de ingreso a sectores clave como Tesorería podría derivar en demoras en la liquidación de haberes.

“El Gobierno respeta el derecho a la protesta, pero también debe garantizarse el derecho de quienes quieren trabajar”, sostuvo el funcionario, quien denunció que en algunos casos se estaría impidiendo el acceso a los lugares de trabajo.

Campos remarcó que la situación no responde a una falta de voluntad política, sino a dificultades operativas generadas por las medidas de fuerza. “Se va a hacer todo lo posible para cumplir en tiempo y forma con los pagos, pero es fundamental que se permita el normal funcionamiento de las áreas”, indicó.

En paralelo, desde el Ejecutivo aseguraron que los canales de diálogo continúan abiertos y que se trabaja en una propuesta salarial para acercar posiciones con los gremios. No obstante, el conflicto sigue escalando y pone en alerta a miles de empleados públicos en la provincia.