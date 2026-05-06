La OMS confirma siete casos de hantavirus en el crucero MV Hondius

MV Hondius en Cabo Verde | AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que ascienden a siete los casos de hantavirus detectados en el crucero MV Hondius, en el marco de un brote que ya dejó tres personas fallecidas y mantiene a un paciente en estado crítico.

Según detalló el organismo a través de France 24, dos de los casos fueron confirmados por laboratorio, mientras que los otros cinco permanecen como sospechosos. Además, tres personas presentan síntomas leves. El inicio de los cuadros se registró entre el 6 y el 28 de abril, con síntomas que incluyeron fiebre, trastornos gastrointestinales y una rápida evolución hacia neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y shock.

La OMS indicó que la situación está siendo abordada mediante una respuesta internacional coordinada, que contempla aislamiento de los pasajeros, atención médica, evacuaciones sanitarias e investigaciones de laboratorio para determinar el origen y características del brote.

El crucero había cubierto una ruta entre Ushuaia y Cabo Verde, lo que motivó el seguimiento del caso por parte de distintos países y organismos de salud.

En medio de la incertidumbre, también comenzaron a conocerse testimonios de quienes permanecen a bordo. El bloguero estadounidense Jake Rosmarin compartió un video en redes sociales donde expresó la angustia de los pasajeros: “Lo que está sucediendo ahora mismo es muy real para todos nosotros. No somos solo titulares. Somos personas con familias, con vidas, con gente que nos espera en casa”, relató visiblemente conmovido.

Mientras continúan las investigaciones, el brote genera preocupación global, especialmente por la gravedad de los casos registrados y la necesidad de determinar la vía de transmisión del virus en un entorno poco habitual como un crucero.