Europa mantiene el alerta por el brote de hantavirus del crucero que partió de Ushuaia

MV Hondius

Las autoridades sanitarias europeas continúan desplegando operativos de control y seguimiento tras el brote de hantavirus registrado a bordo del crucero MV Hondius, que había partido desde Ushuaia y que dejó hasta el momento varios pasajeros infectados y tres fallecidos.

Luego del desembarco realizado en Tenerife, España puso en marcha un protocolo especial para localizar y monitorear a todos los ciudadanos europeos que viajaban en la embarcación. Los pasajeros fueron trasladados bajo estrictas medidas sanitarias y permanecen aislados mientras se realizan controles médicos diarios.

En paralelo, en Países Bajos, doce trabajadores de la salud quedaron en cuarentena preventiva tras haber tenido contacto con uno de los pacientes internados en un hospital del país. Según trascendió, el aislamiento fue dispuesto luego de detectarse una manipulación inadecuada de fluidos corporales durante la atención médica.

La preocupación también crece en Francia, donde una mujer que viajaba en el crucero permanece internada en estado delicado. El gobierno francés reforzó las medidas sanitarias y mantiene bajo observación a otras cuatro personas vinculadas al barco, quienes continúan aisladas y sometidas a testeos permanentes.

Desde la Organización Mundial de la Salud señalaron que es posible que aparezcan nuevos casos debido al período de incubación del virus Andes, aunque remarcaron que, por el momento, no existen indicios de un brote de gran escala.

El hantavirus suele transmitirse por contacto con secreciones o excrementos de roedores infectados, aunque la variante Andes —detectada en este episodio— puede presentar transmisión entre personas en situaciones excepcionales. Los síntomas pueden tardar varias semanas en manifestarse e incluyen fiebre, dolores musculares, dificultad respiratoria y cuadros severos de compromiso pulmonar.

Mientras tanto, el MV Hondius navega rumbo a Europa para ser sometido a tareas de limpieza y desinfección completa tras finalizar la evacuación de pasajeros y parte de la tripulación.