Martin Perez cuestionó la unidad política en Tierra del Fuego: “Hace dos meses se decían barbaridades y hoy se abrazan”

Intendente de Río Grande Martín Perez | Foto: Archivo

El intendente de Río Grande, Martin Perez, cuestionó hoy el modo en que distintos sectores buscan construir la unidad política en Tierra del Fuego y marcó diferencias con los recientes acercamientos entre dirigentes provinciales. Para el jefe comunal, el camino no debe pasar por acuerdos entre conducciones partidarias sino por la construcción de un proyecto común con la sociedad fueguina.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Radio Provincia Ushuaia, luego de ser consultado por la visita a Tierra del Fuego de un grupo de senadores nacionales y por la suspensión de encuentros que estaban previstos tanto en Río Grande como en Tolhuin.

Perez confirmó que había aceptado recibir institucionalmente a los senadores peronistas y que incluso había propuesto realizar una recorrida por el natatorio olímpico que el Municipio está terminando con recursos propios, después de que se interrumpiera el financiamiento nacional. Sin embargo, señaló que la visita fue cancelada a último momento y evitó profundizar la polémica por esa decisión. “Es una pena no poder haber conversado con ellos y que ellos por lo menos se hayan llevado una mirada adicional respecto de lo que creemos pasa en Tierra del Fuego”, manifestó. No obstante, consideró que el episodio no debería adquirir una trascendencia mayor y sostuvo que a la sociedad no le interesan las disputas entre dirigentes.

“Algunos pregonan la unidad y después hacen otra cosa”

La discusión tomó un tono más político cuando durante la entrevista se mencionaron las críticas realizadas por el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, y los cuestionamientos sobre la forma en que se está construyendo la unidad entre diferentes sectores.

Perez fue categórico: “Algunos pregonan la unidad y después con las acciones hacen otra cosa completamente distinta”.

El intendente diferenció además su concepción política de una eventual alianza entre dirigentes. “La unidad que estamos construyendo nosotros es con todos los fueguinos. Para nosotros la unidad es con los fueguinos. La unidad para nosotros no es una alianza de cúpulas entre dirigentes”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que una construcción provincial debería estar basada en objetivos concretos y mencionó entre ellos la recuperación plena del Puerto de Ushuaia y la oposición a las políticas del Gobierno de Javier Milei. “La unidad que nosotros planteamos, por lo menos, es la unidad para abandonar la decadencia y pensar en el progreso del futuro fueguino”, expresó. Al mismo tiempo, diferenció esa postura de lo que definió como una concepción orientada a “consolidar una alianza entre dirigentes”.

Perez también cuestionó la importancia que suele otorgarse a las fotografías y encuentros entre referentes políticos. “Lo que sirve es resolver los problemas concretos que tiene nuestra gente. Las fotos no sirven para nada”, afirmó.

“Hace dos meses se decían barbaridades y hoy se abrazan”

Sobre el final de ese tramo de la entrevista, Perez fue consultado directamente acerca de quiénes eran los destinatarios de sus críticas a las “alianzas de cúpulas”.

El intendente evitó mencionar nombres, pero respondió: “Todos sabemos a qué me refiero. Creo que la gente observa, ve, analiza, sabe quiénes hace dos meses se decían barbaridades públicamente y hoy se abrazan”.

“Cada uno elige el camino que quiere. Está muy bien. Nosotros tomamos la decisión, insisto, de construir una unidad con todos los fueguinos. No creemos que el camino pase por ahí”, concluyó.