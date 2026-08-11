Terremoto en Colombia: 111 muertos, decenas de heridos y 61 edificios colapsados

Colombia atraviesa horas dramáticas después del potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes una extensa región del país, dejando hasta el momento al menos 111 personas fallecidas y graves daños materiales.

El último balance comunicado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, confirmó 111 muertos y 87 heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más castigadas por el movimiento sísmico.

La magnitud de la destrucción también comenzó a quedar reflejada en los primeros relevamientos oficiales: 61 edificios colapsaron, 37 viviendas quedaron completamente destruidas y otras 1.575 sufrieron diferentes niveles de daños. También se reportaron afectaciones en 18 centros de salud.

El terremoto se registró durante la mañana del lunes y tuvo su mayor impacto en el oeste colombiano. El fuerte movimiento se sintió, además, en diferentes ciudades del centro y suroeste del país, provocando evacuaciones y escenas de desesperación entre los habitantes.

Entre las ciudades donde se reportaron daños se encuentran Cali, Medellín y Bogotá, mientras que también se registraron afectaciones en distintos departamentos. En Cali, equipos de emergencia, rescatistas y vecinos trabajaron entre estructuras derrumbadas buscando posibles sobrevivientes.

Las imágenes difundidas durante las últimas horas muestran edificios dañados, calles cubiertas de escombros y habitantes colaborando con los equipos de emergencia para remover restos de construcciones.

La situación llevó al Gobierno colombiano a declarar el desastre nacional, una medida destinada a acelerar la movilización de recursos y la asistencia hacia las regiones afectadas.

Además, distintos países comenzaron a ofrecer asistencia a Colombia. Entre ellos aparecen Estados Unidos, México, Chile, Ecuador e Israel, mientras las autoridades colombianas mantienen desplegados los organismos de emergencia.

El número de víctimas todavía podría modificarse. Las operaciones de búsqueda continúan y existen sectores donde los equipos de rescate siguen trabajando entre los restos de las edificaciones colapsadas.

La tragedia dejó además numerosos registros audiovisuales. Videos tomados durante el terremoto muestran el momento en que edificios y objetos comenzaron a sacudirse violentamente, además de evacuaciones y las consecuencias posteriores del movimiento.

Con 111 fallecidos confirmados, 87 heridos y decenas de estructuras destruidas, Colombia continúa ahora concentrada en las tareas de rescate y en determinar la verdadera dimensión de los daños provocados por uno de los terremotos más graves registrados en el país en los últimos años.