Colombia declaró tres días de duelo nacional por el terremoto que deja cerca de 240 muertos

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró tres días de duelo nacional por las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió distintas regiones del país el lunes 10 de agosto y que deja cerca de 240 muertos, de acuerdo con los últimos reportes de las autoridades regionales.

La decisión fue establecida mediante un decreto de la Presidencia, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por el fuerte movimiento sísmico.

“El Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional”, señala el documento.

El decreto expresa además la solidaridad del Estado colombiano con las familias y allegados de las víctimas de una de las mayores tragedias naturales que atraviesa el país.

La declaración de duelo se produce mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en la localización de personas desaparecidas y en la asistencia de las poblaciones afectadas.

En medio de la tragedia, las tareas de rescate también dejaron noticias alentadoras. De la Espriella informó que Daniela Andrea Largo Sánchez, de 30 años, fue encontrada con vida en Pereira después de siete horas de búsqueda.

“¡Hay esperanza!”, expresó el mandatario al comunicar el rescate y destacar el trabajo de los equipos especializados y los perros entrenados que participan de los operativos.

El Presidente sostuvo que los rescatistas continúan trabajando durante el día y la noche para localizar a personas que permanecen desaparecidas y manifestó su expectativa de que puedan encontrarse más sobrevivientes.

El terremoto de magnitud 7,4 se registró el lunes y provocó graves daños en diferentes puntos de Colombia. Desde entonces, los balances de víctimas fueron aumentando a medida que los organismos regionales pudieron acceder a las áreas afectadas y avanzar con la remoción de escombros.

Con cerca de 240 fallecidos reportados hasta el momento, las operaciones permanecen concentradas en la búsqueda de sobrevivientes, la atención de los heridos y la evaluación de los daños ocasionados por el sismo.

Durante los tres días de duelo nacional, Colombia rendirá homenaje a las víctimas mientras continúa desplegado el operativo de emergencia en las regiones golpeadas por el terremoto.