Rusia lanzó nuevos ataques contra Ucrania: al menos 10 muertos y Zelenski denuncia el uso de misiles norcoreanos

Rusia lanzó una nueva serie de ataques con misiles, drones y bombas planeadoras contra distintas ciudades de Ucrania, dejando al menos 10 civiles muertos y decenas de heridos, según informaron las autoridades ucranianas.

Uno de los ataques más graves se produjo durante la noche en la ciudad de Zaporiyia, en el sureste del país, donde fue alcanzada una planta siderúrgica. La empresa informó que siete de sus trabajadores murieron y otros 21 resultaron heridos.

En la región de Dnipropetrovsk hubo 3 muertos y 5 heridos, entre ellos niños, a consecuencia de ataques rusos.

El presidente ucraniano, Volodimir ZelenskI, afirmó que para ese ataque las fuerzas rusas utilizaron misiles balísticos suministrados por Corea del Norte, en medio de la creciente cooperación militar entre Moscú y Pyongyang.

Las víctimas no se limitaron a Zaporiyia. Otras tres personas murieron como consecuencia de ataques rusos con drones y artillería en la región central de Dnipropetrovsk. Entre los fallecidos se encuentra un adolescente de 15 años, de acuerdo con las autoridades locales.

En paralelo con los nuevos bombardeos, Zelenski aseguró que Corea del Norte estaría preparándose para desplegar más soldados en Rusia, profundizando su participación en el conflicto.