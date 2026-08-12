Putin alertó por el aumento de las tensiones en el Ártico y reforzó la estrategia de Rusia

Fotos: Putin en la fase final de las maniobras de la Flota del Pacífico a bordo del crucero lanzamisiles Varyag

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, alertó sobre un aumento de las tensiones en el Ártico y ratificó que Moscú continuará fortaleciendo su estrategia en una región que adquiere cada vez mayor importancia tanto desde el punto de vista económico como militar.

Putin realizó las declaraciones durante la fase final de las maniobras de la Flota del Pacífico, que siguió a bordo del crucero lanzamisiles Varyag. Allí recibió un informe del comandante Viktor Liina sobre la situación regional y las capacidades de las fuerzas rusas.

Aunque buena parte de la actividad estuvo concentrada en cuestiones militares, el mandatario puso especial atención sobre el escenario que se configura en el Ártico y el futuro de la Ruta Marítima del Norte. “Existe una creciente tensión en la zona ártica vecina”, sostuvo Putin, quien vinculó el escenario con la creciente importancia de ese corredor marítimo.

Rusia considera a la Ruta Marítima del Norte una pieza estratégica para conectar los mercados asiáticos con otras regiones a través del océano Ártico y pretende incrementar su utilización en los próximos años.

En ese sentido, Putin ratificó que Moscú está dispuesto a cooperar con otros países para aprovechar las posibilidades del corredor y aseguró que su utilización deberá desarrollarse respetando el derecho marítimo internacional.

Entre los países interesados mencionó especialmente a China e India. “Entre los países que desean colaborar con nosotros se encuentran principalmente nuestros amigos: China, India y otros países”, afirmó, y señaló que Moscú ya mantiene conversaciones sobre las posibilidades de participación.

El mandatario aseguró que Rusia también está dispuesta a trabajar con otros Estados interesados y presentó la Ruta Marítima del Norte como una iniciativa con potencial para modificar y ampliar las actuales redes de logística internacional.

El planteo se produce mientras el Ártico gana importancia dentro de las estrategias de las principales potencias. Para Moscú, la región no representa únicamente una vía de transporte: también está directamente relacionada con la seguridad y con su presencia militar.

Durante su discurso, Putin advirtió que el escenario de Asia-Pacífico se está volviendo más conflictivo y cuestionó los intentos de la OTAN de incrementar su presencia en la región, así como la aparición de nuevos bloques militares y los planes para desplegar sistemas de armamento.

Según el presidente ruso, esos movimientos representan una amenaza para Rusia y obligan al país a continuar desarrollando sus capacidades defensivas.

En ese contexto, respaldó las propuestas para fortalecer la Flota del Pacífico y adelantó que el Ministerio de Defensa y el Gobierno deberán avanzar en las medidas necesarias, incluyendo la definición de responsables y fuentes de financiamiento.

Putin también dejó una advertencia ante posibles restricciones sobre la navegación de embarcaciones rusas. Aseguró que algunos países europeos buscan limitar el movimiento de buques utilizados por operadores económicos de Rusia y cuestionó cualquier eventual intento de incautarlos.

El mandatario sostuvo que, si se produjera una acción de ese tipo, Moscú podría responder incluso fuera de las aguas donde ocurriera el incidente y mencionó expresamente el área de responsabilidad de la Flota del Pacífico.