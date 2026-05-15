Quién fue Ramón Trejo Noel, el gobernador que marcó la historia de Tierra del Fuego y que murió de forma trágica

Esta imagen fue restaurada y mejorada a color por Ushuaia 24 desde el archivo histórico del gobernador Trejo Noel

Este 15 de mayo se cumplen 42 años de una de las tragedias más dolorosas y recordadas en la historia política de Tierra del Fuego: la caída del Lear Jet oficial en el Canal Beagle, accidente en el que murió el entonces gobernador Ramón Alberto Trejo Noel junto a funcionarios provinciales, familiares y tripulantes.

El hecho ocurrió el 15 de mayo de 1984, apenas cinco meses después del regreso de la democracia en Argentina. La aeronave oficial se precipitó en aguas del Canal Beagle en medio de un fuerte temporal de nieve cuando regresaba hacia Ushuaia desde Buenos Aires.

¿Quién fue Ramón Trejo Noel?

Ramón Alberto Trejo Noel fue el primer gobernador de Tierra del Fuego durante el retorno democrático encabezado por Raúl Alfonsín en 1983.

Radicado durante gran parte de su vida en Río Grande, fue comerciante, dirigente de la Unión Cívica Radical y uno de los referentes políticos más reconocidos del entonces Territorio Nacional.

Su figura quedó asociada al inicio de una nueva etapa institucional para Tierra del Fuego, en momentos donde comenzaban a debatirse proyectos vinculados al crecimiento poblacional, la infraestructura, la producción y la futura provincialización.

Pese a que su gestión fue breve, distintos sectores políticos lo recuerdan como un dirigente de fuerte compromiso con el desarrollo fueguino y con una impronta de cercanía con la comunidad.

Un viaje y una tragedia

Días antes del accidente, el gobernador Trejo Noel había viajado a la Ciudad de Buenos Aires junto a integrantes de su gabinete para mantener reuniones con el entonces presidente Raúl Alfonsín.

Uno de los principales temas de agenda era la situación de la Ley de Promoción Industrial 19.640, considerada estratégica para el desarrollo económico de Tierra del Fuego.

El regreso estaba previsto para el 15 de mayo a bordo de un Learjet 35A perteneciente al gobierno territorial fueguino. El vuelo partió desde Aeroparque Jorge Newbery con destino a Ushuaia, realizando previamente una escala en Río Grande.

Mientras el avión se aproximaba a Ushuaia, Tierra del Fuego atravesaba un fuerte temporal de nieve y viento que complicaba seriamente las operaciones aéreas.

Según los registros de la época recordados por Wikipedia, el Lear Jet perdió contacto radial cuando se encontraba a unas cinco millas del aeropuerto de Ushuaia. La aeronave fue declarada en emergencia y durante varias horas no hubo novedades sobre su ubicación.

Cuando las condiciones meteorológicas mejoraron, comenzó un amplio operativo de búsqueda encabezado por la Armada Argentina, Prefectura Naval, Policía Territorial y Defensa Civil.

Finalmente se confirmó la peor noticia: el avión había caído en aguas del Canal Beagle, frente a la bahía de Ushuaia.

Las 12 víctimas de la tragedia

En el accidente murieron 12 personas: