Melella vetó la Ley de Goteo y la Ley que frenaba la reforma constitucional
Tierra del Fuego16/05/2026
El Gobierno provincial argumentó que ambas normas eran “inviables” y advirtió sobre riesgos institucionales, financieros y administrativos.
El 15 de mayo de 1984 murió en un accidente aéreo el primer gobernador fueguino de la democracia junto a parte de su gabinete. La tragedia conmocionó a toda la provincia.
Alerta por fuertes vientos en Ushuaia: prevén ráfagas de más de 100 km/h este sábadoTierra del Fuego15/05/2026
Defensa Civil pidió extremar precauciones y evitar actividades al aire libre durante toda la jornada.
Comienza en Ushuaia el juicio por las viviendas de ATE y estará en el banquillo de los acusados Carlos CórdobaTierra del Fuego15/05/2026
El dirigente junto a otros dos gremialistas deberán enfrentar un juicio por presuntas maniobras defraudatorias en la adjudicación de viviendas sociales del Río Pipo y operaciones vinculadas al lavado de activos. Habrá más de 90 testigos.
Una semana después del escándalo mundial por el hantavirus, el Gobierno salió a aclarar que Tierra del Fuego no tiene casosTierra del Fuego15/05/2026
La reacción oficial llegó tarde y tras días de silencio mientras medios internacionales vinculaban a Ushuaia con un brote mortal en un crucero MV Hondius. No hubo conferencia de prensa, pero sí una distendida reunión de la Ministra de Salud con funcionarios.
Río Grande presenta una agenda cargada de actividades para disfrutar este fin de semanaTierra del Fuego15/05/2026
Habrá propuestas culturales, ferias de emprendedores, recorridos ambientales, música en vivo y talleres sustentables para toda la comunidad.
La medida rige desde este 15 de mayo y alcanza a todos los vehículos que circulen dentro del ejido urbano. Buscan reforzar la seguridad vial ante la llegada de las nevadas y el hielo.
Walter Vuoto difundió una carta abierta para defender a Ushuaia tras la polémica internacional por el hantavirusTierra del Fuego14/05/2026
El intendente rechazó que la ciudad haya sido origen del contagio detectado en el crucero MV Hondius y cuestionó la difusión de información “falsa” sobre Ushuaia difundida la semana pasada.
Ushuaia | Docentes de la Escuela N.º 24 difundieron una dura carta abierta por la crisis edilicia y de gasTierra del Fuego14/05/2026
La comunidad educativa expresó su angustia por las pérdidas de gas, las aulas sin calefacción y la falta de respuestas oficiales. “Ningún niño debería pasar frío dentro de un aula”, señalaron.
Advierten sobre los riesgos de instalar antenas Starlink sobre el parabrisas de los vehículosTierra del Fuego13/05/2026
El Municipio de Río Grande recordó que este tipo de prácticas puede afectar la visibilidad del conductor, generar riesgos viales e incluso provocar problemas en la calidad de la señal satelital.
Perez advirtió que el recorte a universidades “pone en riesgo el futuro del país”Tierra del Fuego13/05/2026
El intendente de Río Grande sostuvo que las universidades son una herramienta de movilidad social y advirtió que el ajuste pone en riesgo el desarrollo y el arraigo en Tierra del Fuego.
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Comienza en Ushuaia el juicio por las viviendas de ATE y estará en el banquillo de los acusados Carlos CórdobaTierra del Fuego15/05/2026
El dirigente junto a otros dos gremialistas deberán enfrentar un juicio por presuntas maniobras defraudatorias en la adjudicación de viviendas sociales del Río Pipo y operaciones vinculadas al lavado de activos. Habrá más de 90 testigos.
Alerta por fuertes vientos en Ushuaia: prevén ráfagas de más de 100 km/h este sábadoTierra del Fuego15/05/2026
Defensa Civil pidió extremar precauciones y evitar actividades al aire libre durante toda la jornada.
Quién fue Ramón Trejo Noel, el gobernador que marcó la historia de Tierra del Fuego y que murió de forma trágicaTierra del Fuego15/05/2026
El 15 de mayo de 1984 murió en un accidente aéreo el primer gobernador fueguino de la democracia junto a parte de su gabinete. La tragedia conmocionó a toda la provincia.
Ushuaia | Una mujer fue atropellada por una camioneta, el conductor huyó y lo localizaronPoliciales15/05/2026
El hecho ocurrió en calle Balbín al 2400. La víctima fue trasladada al Hospital Regional Ushuaia y la Policía secuestró una camioneta Ford Ranger para realizar pericias.
Una camioneta y camión protagonizaron un choque frontal en la Ruta Nacional N°3, dejando a dos personas trasladadas al Hospital Modular.