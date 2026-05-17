Operativo Invierno 2026: comenzaron los controles y ya es obligatorio usar cubiertas para nieve en Tierra del Fuego

Desde este viernes 15 de mayo comenzó oficialmente el Operativo Invierno 2026 en Tierra del Fuego y ya rige la obligatoriedad de circular con cubiertas aptas para nieve y hielo en toda la provincia, en donde además se suman controles preventivos en distintos sectores estratégicos de la Ruta Nacional Nº 3, con participación de organismos nacionales, provinciales y fuerzas de seguridad.

Uno de los principales ejes del operativo está centrado en el uso obligatorio de neumáticos homologados para nieve y hielo, una exigencia que ya comenzó a regir tanto para vehículos particulares como para transportes de pasajeros y cargas.

El delegado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Cristhian Svetlitze explicó que las únicas cubiertas habilitadas son aquellas que poseen el símbolo internacional de la montaña nevada, certificación que acredita su aptitud para circulación invernal. “Hay cubiertas denominadas cuatro estaciones que no cuentan con la homologación necesaria y no serán aceptadas en los controles”, advirtió.

Además, recordó que los vehículos de gran porte deberán circular obligatoriamente con cadenas y señaló que el personal afectado al operativo fue previamente capacitado por el Comité Operativo de Emergencia (COE) para identificar correctamente los neumáticos autorizados.

Según explicó, actualmente se trabaja de manera coordinada con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Gendarmería Nacional, Vialidad, Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional para monitorear permanentemente las condiciones climáticas y el estado de las rutas fueguinas.

Controlan descanso de choferes y transporte de cargas

Otro de los puntos abordados por el funcionario estuvo relacionado con los controles sobre el transporte de larga distancia y las condiciones de descanso de los choferes.

Svetlitze indicó que la CNRT comenzó a trabajar de manera articulada con la delegación de Santa Cruz para reforzar las inspecciones sobre vehículos provenientes del continente.

“Tenemos que hacer respetar el descanso de los choferes. El desgaste climático y la extensión de los trayectos generan mucho cansancio y eso impacta directamente en la seguridad”, afirmó.

Los operativos incluyen controles documentales, revisión técnica obligatoria, verificación de tacógrafos y control de velocidades máximas permitidas en colectivos, minibuses y camiones.

Preocupación por bitrenes y accidentes con guanacos

Durante la entrevista, el delegado también hizo referencia a la circulación de bitrenes en sectores complejos como el Paso Garibaldi y confirmó que se analizan posibles regulaciones horarias para este tipo de vehículos de gran porte. “El usuario tiene que tener en cuenta que un bitren tiene prácticamente el doble de longitud de un camión normal y requiere mucha más distancia para realizar sobrepasos”, explicó.

Asimismo, alertó sobre el incremento de accidentes vinculados a la presencia de guanacos sobre la Ruta 3, especialmente durante el atardecer.

“El color ocre del paisaje y el de los animales hacen que muchas veces no se los vea a tiempo. Ya hemos tenido varios accidentes este mes”, advirtió.