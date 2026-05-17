Expertos del Malbrán llegan a Ushuaia para investigar el brote de hantavirus del crucero MV Hondius

El relleno sanitario marcado por medios del mundo como punto del brote del hantavirus

Expertos del Instituto ANLIS-Malbrán llegarán este lunes a Ushuaia para avanzar en la investigación sanitaria vinculada al brote de hantavirus detectado en pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius.

La comitiva técnica arribará a las 8 de la mañana y será recibida por personal del área de Epidemiología del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego. Según pudo saber el portal Shelknam Sur, tras una breve escala logística, los especialistas se trasladarán directamente al basural municipal, donde ya fueron instaladas trampas para la captura de roedores.

El objetivo del operativo será determinar si existen reservorios naturales compatibles con hantavirus Andes, la variante identificada en el brote asociado al crucero.

La presencia del Malbrán en el predio municipal no implica, por ahora, una confirmación sobre un eventual origen local de los contagios. Se trata de una de las líneas epidemiológicas que se encuentran bajo análisis dentro de una investigación mucho más amplia.

En el lugar, los especialistas prevén revisar las trampas colocadas en los últimos días y, en caso de capturas, realizar toma de muestras y estudios preliminares para detectar rastros del virus en roedores.

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con secreciones, orina o excrementos de animales infectados. En el caso específico del hantavirus Andes, además, existe capacidad documentada de transmisión entre personas mediante contacto estrecho y prolongado.