Jorge Lechman cruzó a Canals y cargó contra el Gobierno provincial: “Cagones son los que le quitan el subsidio al gas a la gente”

Legislador Jorge Lechman | Foto: Archivo

El legislador provincial Jorge Lechman salió al cruce de las declaraciones del jefe de Gabinete provincial Jorge Canals, quien había calificado de “cagones” a quienes cuestionan el proceso de reforma constitucional impulsado por el Gobierno de Gustavo Melella.

A través de un duro comunicado, Lechman respondió con fuertes críticas hacia la gestión provincial y apuntó contra distintos conflictos que atraviesa actualmente Tierra del Fuego. “Cagones son los que le quitan el subsidio al gas a la gente. Cagones son los que mantienen a la administración pública con sueldos miserables, castigando a policías territoriales, maestros y trabajadores estatales”, expresó el parlamentario fueguino.

El legislador también cuestionó el estado de la infraestructura pública y el funcionamiento del sistema sanitario provincial. “Cagones son los que no arreglan nuestros colegios, los hospitales y tampoco envían los insumos esenciales que faltan”, sostuvo.

En otro tramo del comunicado, Lechman vinculó las críticas al conflicto por la coparticipación municipal y la situación financiera de la obra social estatal OSEF. “Cagones son los que no transfieren lo que les corresponde a los municipios fueguinos. Cagones son los que vaciaron y destruyeron la obra social estatal”, afirmó.

Además, denunció problemas vinculados a las prestaciones médicas para afiliados y jubilados de la provincia. “Cagones son los que le quitan la cobertura a afiliados y jubilados en Tierra del Fuego, incluso a pacientes con enfermedades graves como cáncer o leucemia”, agregó.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente tensión política entre sectores de la oposición y el oficialismo provincial, tras el veto del Ejecutivo a la Ley de Goteo automático y la controversia por el proceso de reforma parcial de la Constitución provincial.

Finalmente, Lechman cerró el comunicado con una crítica directa al Gobierno fueguino: “Cagón es el Ejecutivo provincial y sus funcionarios, que gobiernan de espaldas a las necesidades reales de los fueguinos”.