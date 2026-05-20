En Diputados, el Gobierno logró aprobar la quita de subsidios a la "Zona Fría" y advierten de un tarifazo nacional

El Gobierno logró esta noche aprobar el proyecto que busca eliminar subsidios al gas natural en las denominadas Zonas Frías, el cual había sido aprobado por el gobierno de Alberto Fernández, sobre algunas provincias donde el frío golpea duramente a los hogares.

La iniciativa obtuvo media sanción con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, tras intensas negociaciones entre La Libertad Avanza, gobernadores y bloques dialoguistas. Según estimaciones oficiales, la medida permitirá un ahorro fiscal cercano a los 300 mil millones de pesos.

Sin embargo, durante el debate crecieron las críticas de distintos sectores opositores, que advirtieron que el proyecto implicará nuevos aumentos tarifarios para millones de usuarios de la Patagonia y otras regiones con bajas temperaturas.

Uno de los cuestionamientos más duros fue realizado por el diputado Fernando Brugge, del bloque Provincias Unidas, quien acusó al Gobierno nacional de modificar un esquema que protegía a los sectores más vulnerables. “Este proyecto le saca a los pobres para darle a los ricos”, expresó el legislador cordobés en pleno recinto.

Además, sostuvo que el régimen actual “estaba bien direccionado” y cuestionó que ahora los fondos queden bajo control del Ejecutivo nacional.

Desde la izquierda, el diputado nacional Nicolás del Caño denunció que la iniciativa impulsada por Javier Milei habilita “vía libre para tarifazos” en las zonas frías del país y cuestionó que el nuevo esquema deje los subsidios sujetos a la decisión del Poder Ejecutivo. “Esta ley plantea que ya no habrá un subsidio del 50% al gas en las zonas frías, como la Patagonia, Malargüe o la Puna”, afirmó.

El legislador explicó además que el beneficio ya no se aplicaría sobre el total de la tarifa, sino únicamente sobre el costo del gas, dejando afuera transporte y distribución. “Va a definir Milei y su Gobierno si ese subsidio es de un peso, del 5%, del 10% o del 50%”, advirtió Del Caño.

También, el Diputado cuestionó que mientras se avanza con recortes para los usuarios residenciales, el Gobierno mantiene beneficios millonarios para las petroleras hasta el año 2045.

Pese a las fuertes críticas, el oficialismo logró avanzar con el proyecto gracias al apoyo del PRO, la UCR, el MID, sectores provinciales y bloques aliados que terminaron acompañando la propuesta libertaria.