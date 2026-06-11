El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la inflación de mayo fue del 2,1% y alcanzando el registro mensual más bajo desde septiembre de 2025.

Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba del 14,7% en los primeros cinco meses de 2026, mientras que la inflación interanual descendió al 33,2%.

El dato representa una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto de abril, cuando el indicador había marcado un 2,6%, según los datos del Gobierno.

Uno de los aspectos destacados del informe fue el comportamiento de la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales. Durante mayo se ubicó en 1,9%, perforando por primera vez en varios meses la barrera del 2%.

En tanto, los precios estacionales registraron una suba del 3,5%, impulsados principalmente por el aumento de verduras, mientras que los regulados avanzaron un 2,4% debido a ajustes en combustibles, electricidad y servicios públicos.

Los rubros que más aumentaron

Según el relevamiento oficial, la división que más subió durante mayo fue Comunicación, con un incremento del 3,4%, explicado principalmente por los aumentos en telefonía e internet.

Le siguieron:

Educación: 2,9%

Recreación y cultura: 2,8%

Salud: 2,6%

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,6%

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro con mayor incidencia en la canasta de consumo, registró una suba del 2,5%, impulsada por aumentos en panificados y productos lácteos.

Los sectores que menos subieron

Entre los rubros con menor variación se destacaron: