El Gobierno vuelve a endeudarse y lanza una mega licitación por $32 billones para patear vencimientos

El Gobierno nacional oficializó una nueva estrategia de financiamiento mediante la emisión de instrumentos de deuda en pesos y vinculados al dólar, con el objetivo de captar fondos del mercado y refinanciar importantes vencimientos previstos para las próximas semanas.

La medida fue publicada este jueves a través de la Resolución Conjunta 32/2026 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, en la que se autoriza la colocación de nuevos títulos públicos y una operación de conversión de deuda para extender plazos de pago.

Entre los instrumentos que saldrán a licitación se destacan una Letra del Tesoro atada al dólar con vencimiento el 31 de agosto de 2026 por hasta USD 3.500 millones y un Bono del Tesoro vinculado al dólar con vencimiento en diciembre de 2028 por hasta USD 4.100 millones.

Además, Economía emitirá tres nuevos bonos duales CER/TAMAR con vencimientos en 2028, 2029 y 2030. Estos títulos ofrecen una cobertura que pagará al inversor el mejor rendimiento entre la inflación medida por CER o una tasa ligada a depósitos mayoristas (TAMAR) más un adicional del 3%.

Los montos máximos autorizados para estos bonos alcanzan:

$10 billones para el bono con vencimiento en 2028.

$11 billones para el bono con vencimiento en 2029.

$11,5 billones para el bono con vencimiento en 2030.

En total, el programa habilita emisiones por más de $32,5 billones en títulos en pesos, además de los instrumentos vinculados al dólar.

Vencimientos de junio y más deuda para financiar el programa financiero

La resolución también contempla un canje voluntario de deuda para los tenedores de dos títulos que vencen el próximo 30 de junio: el BONCER TZX26 y el Bono Tasa Dual TTJ26.

La propuesta oficial consiste en entregar esos bonos al Tesoro y recibir a cambio los nuevos títulos con vencimientos entre 2028 y 2030, una maniobra que apunta a reducir las necesidades de financiamiento de corto plazo y extender los compromisos hacia los próximos años.

El Ministerio de Economía sostuvo que estas operaciones se encuentran contempladas dentro de las autorizaciones establecidas por el Presupuesto 2026 y forman parte del programa financiero diseñado para garantizar la cobertura de vencimientos y necesidades de financiamiento del Estado nacional.

La licitación se realizó este 10 de junio y los resultados permitirán medir el nivel de confianza del mercado en la estrategia financiera del Gobierno de Javier Milei, en un contexto donde la administración busca sostener el equilibrio fiscal mientras continúa dependiendo del financiamiento del mercado para renovar sus compromisos de deuda.