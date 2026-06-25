El Gobierno refinancia deuda con el Banco Central y emite una nueva letra en dólares por USD 3,8 millones

El Gobierno nacional dispuso la emisión de una nueva Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares por hasta USD 3.878.320, que será entregada al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para cancelar parte de los intereses de una deuda vigente entre ambas entidades.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 35/2026 de las Secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

La nueva letra tendrá vencimiento el 30 de junio de 2031, un plazo de cinco años y amortización íntegra al vencimiento. Además, devengará intereses semestrales vinculados al rendimiento de las reservas internacionales del Banco Central, con un límite máximo determinado por la tasa internacional SOFR más un margen establecido en la normativa.

Según explicó el Ministerio de Economía, la emisión permitirá cancelar el 60% del séptimo cupón de intereses correspondiente a una letra intransferible emitida originalmente en 2022, cuyo vencimiento opera el próximo 30 de junio. El 40% restante será abonado en efectivo.

La operación se enmarca en lo establecido por el artículo 55 de la Ley de Presupuesto 2026, que autoriza al Estado nacional a reemplazar parte de los pagos de intereses y amortizaciones de las letras intransferibles en poder del Banco Central por nuevos títulos públicos emitidos a cinco años.

De esta manera, el Gobierno vuelve a utilizar un mecanismo de refinanciación interna para administrar vencimientos de deuda con la autoridad monetaria, sin recurrir a colocaciones en el mercado ni generar nuevas obligaciones con acreedores privados.

La resolución establece además que la Oficina Nacional de Crédito Público será la encargada de calcular la tasa aplicable sobre la base de la información suministrada por el Banco Central respecto del rendimiento de las reservas internacionales durante cada semestre.

Cómo funciona el mecanismo

La legislación vigente establece que una parte de los intereses y amortizaciones correspondientes a las letras intransferibles que posee el Banco Central puede ser reemplazada por nuevos títulos públicos en lugar de abonarse en efectivo.

En este caso, el Gobierno decidió refinanciar el 60% del vencimiento de intereses mediante la emisión de una nueva letra, mientras que el 40% restante será cancelado en efectivo.