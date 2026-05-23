Ushuaia | El Gobierno descartó una fuga de gas y confirmó que el fuerte olor en las 640 Viviendas fue causado por mercaptano

El Gobierno de Tierra del Fuego informó que continúa el seguimiento de la situación registrada en inmediaciones del relleno sanitario de Ushuaia, luego de las denuncias de vecinos por un fuerte olor similar al gas detectado durante la jornada del jueves.

A través del Ministerio de Producción y Ambiente se detalló que, tras las auditorías e inspecciones técnicas realizadas en instalaciones de la empresa Sanatorium S.A., se descartó de manera concluyente que el episodio haya sido provocado por una fuga de gas.

Según indicaron desde la Secretaría de Ambiente, la sustancia detectada corresponde a tiol o mercaptano, un compuesto químico utilizado como odorizante del gas natural y del gas licuado de petróleo (GLP), justamente para facilitar la detección de posibles pérdidas mediante el olor.

Desde el primer momento, personal de la Dirección General de Gestión Ambiental trabajó junto a Bomberos, Policía y Protección Civil en un operativo de verificación en la zona para determinar el origen de las emanaciones y evaluar eventuales riesgos.

Tras las tareas de inspección y monitoreo, Defensa Civil Municipal confirmó que la situación fue neutralizada luego de identificar y controlar la fuente del derrame de mercaptano.

No obstante, las autoridades advirtieron que el olor podría continuar percibiéndose hasta que cambien las condiciones meteorológicas y la dirección del viento, según la evaluación realizada por el Centro de Información Química de Emergencias.

Asimismo, remarcaron que el producto “no presenta toxicidad por vía inhalatoria ni implica riesgo para la salud de la población”.

De todas maneras, recomendaron que aquellas personas que sientan molestias por el olor se trasladen a sectores donde no se perciba la emanación. Como punto de encuentro seguro se estableció el espacio ubicado en Héroes de Malvinas 3045.

El Gobierno provincial aseguró además que continuará con las tareas de fiscalización ambiental y seguimiento de las instalaciones involucradas para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y resguardar a la comunidad.